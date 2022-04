Vaduz (ots) -Am Samstag, 9. April findet im Vaduzer-Saal ab 18.30 Uhr die traditionelle Hegeschau statt, welche vom Amt für Umwelt gemeinsam mit der Liechtensteiner Jägerschaft organisiert wird.Nach einer kurzen Begrüssung folgt die Berichterstattung über das Ergebnis des Jagdjahres 2021/2022. Der Naturfotograf Markus P. Stähli wird in seinem Bildvortrag über "Die Kunst der Wildtierfotografie" berichten. Musikalische Einlagen der Liechtensteiner Jagdhornbläsergruppe begleiten die Abendveranstaltung. Die Musikgruppe "D'Fätzer" wird nach dem offiziellen Teil den gemütlichen Abend musikalisch umrahmen.Bereichert wird der Anlass auch durch die Ausstellung über die Beitragsreihe "Wildtiere in Liechtenstein" der Liechtensteiner Jägerschaft.Die Hegeschau ist am Samstagnachmittag ab 13.30 Uhr für die breite Öffentlichkeit geöffnet. Jäger führen durch die Hegeschau und beantworten Fragen zur Jagd. Für Kinder steht bis 17.00 Uhr eine betreute Mal- und Bastelecke zur Verfügung, wo einheimische Tiere gemalt oder gebastelt werden können.Für die Bewirtung der Besucher ist wie immer bestens gesorgt. Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Besucher an der Nachmittags- und Abendveranstaltung.Pressekontakt:Amt für UmweltOlivier Nägele, Leiter Abt. Wald und LandschaftT +423 236 64 02Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100887534