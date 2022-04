Apples neue Airpods-Pro-Generation soll in diesem Jahr auf den Markt kommen. Dabei erwartet der Analyst Ming-Chi Kuo, dass Apple eine andere Strategie als bei den Airpods 3 verfolgen wird. Eine neue Generation der Airpods Pro wird schon seit langer Zeit erwartet und soll in diesem Jahr - vermutlich in der zweiten Jahreshälfte - endlich vorgestellt werden. Älteren Berichten zufolge sollen die Ohrstöpsel neue Gesundheitsfunktionen und eine andere Form erhalten. Zudem prognostiziert der Analyst Ming-Chi Kuo, dass die erste Airpods-Pro-Generation aus dem Programm genommen wird. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...