Der Markt für ELTIFs ist deutlich größer als bisher angenommen. Scope schätzt, dass mittlerweile bereits bis zu 7,7 Mrd. Euro in diesem Fondsvehikeln stecken. Zuletzt war man nur von 2,4 Mrd. Euro ausgegangen. Besonders relevant sind ELTIFs in Italien und Frankreich. Deutschland hat Nachholbedarf. Das Analysehaus Scope hat sich in einer aktuellen Studie mit ELTIFs beschäftigt. Diese European Long Term Investment Funds wurden im Jahr 2015 als neues Fondsvehikel eingeführt, um vermögenden Privatanlegern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...