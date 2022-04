Bonn (ots) -Kopfschmerzen und Migräne plagen viele Menschen. Eine aktuelle Studie hat für Betroffene einen einfachen Tipp parat: auf genügend Magnesium und Calcium achten. Die umfangreiche Untersuchung anhand amerikanischer Daten fand einen klaren Zusammenhang: Je höher die Zufuhr an Magnesium und Calcium, desto seltener traten starke Kopfschmerzen oder Migräne auf. Daher empfehlen die Wissenschaftler, stets genug von diesen ohnehin wichtigen Mineralstoffen aufzunehmen. Das gelingt auch mit natürlichen calcium- und magnesiumreichen Lebensmitteln. Gute Calciumlieferanten sind Milch und Milchprodukte; viel Magnesium enthalten vor allem Vollkorngetreide. In Hülsenfrüchten, grünem Gemüse, Nüssen, Saaten und Kräutern stecken sowohl Calcium als auch Magnesium. Eine besonders gute und kalorienfreie Quelle sind Mineral- und Heilwässer. Heilwässer gelten ab 250 mg Calcium pro Liter als calciumreich und decken damit bereits ein Viertel des täglichen Calciumbedarfs. Als magnesiumreich gelten Heilwässer mit mindestens 100 mg Magnesium, was etwa einem Drittel des täglichen Bedarfs entspricht. Viele Heilwässer enthalten beide Mineralstoffe, teils auch in höheren Mengen. Passende Heilwässer kann man im Bereich "Heilwasser finden" auf der Website www.heilwasser.com herausfiltern. Erhältlich sind Heilwässer im gut sortierten Lebensmittel- und Getränkehandel. Welche Inhaltstoffe ein Heilwasser enthält, steht auch auf dem Flaschenetikett.Wenig Magnesium bei Menschen mit MigräneStudien haben gezeigt, dass Menschen mit Migräne meistens weniger Magnesium im Blut haben als die normale Bevölkerung. Magnesiumtabletten haben sich in verschiedenen Untersuchungen als wirksam erwiesen. Die neue chinesische Studie mit Daten von über 10.000 US-Amerikaner*innen ergab, dass Magnesium aus Lebensmitteln und Getränken ebenso gut wirkt wie aus Magnesiumtabletten.Neue Erkenntnis: Calcium ist ebenfalls wichtigWährend der Zusammenhang von Magnesium und Migräne schon länger bekannt ist, zeigte die neue Studie, dass Calcium ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Das ist nicht sehr erstaunlich, weil viele Funktionen von Magnesium in unserem Körper mit denen von Calcium verknüpft sind. Die Studie fand heraus, dass nicht nur die Kombination von Calcium und Magnesium wirksam war, sondern auch eine zusätzliche Zufuhr von jedem der beiden Mineralstoffe einzeln das Auftreten von Kopfschmerzen und Migräne verringerte.Studie empfiehlt magnesium- und calciumreiche ErnährungDie chinesische Auswertung von Daten der amerikanischen NHANES-Studie mit 10.798 Teilnehmenden ergab, dass diejenigen mit starken Kopfschmerzen oder Migräne mit ihrer Ernährung deutlich weniger Magnesium und Calcium zu sich genommen hatten als die ohne starke Kopfschmerzen. Je mehr Magnesium und Calcium die Studienteilnehmer, insbesondere die Frauen aufnahmen, desto seltener traten starke Kopfschmerzen und Migräne auf. Deshalb empfehlen die Forscher, stets auf ausreichend Magnesium und Calcium in Nahrung und Getränken zu achten.Gute kalorienfreie Quellen: Mineral- und HeilwässerUm ausreichend versorgt zu sein, empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 1.000 mg Calcium pro Tag für Erwachsene. Der tägliche Magnesiumbedarf liegt bei 300 mg für Frauen und 350 mg für Männer. Gute Calciumlieferanten sind Milch und Milchprodukte; viel Magnesium enthalten vor allem Vollkorngetreide. In Hülsenfrüchten, grünem Gemüse, Nüssen, Saaten und Kräutern stecken sowohl Calcium als auch Magnesium. Als besonders wirksame Mineralstoffquelle empfehlen sich zudem calcium- und magnesiumreiche Mineral- und Heilwässer. Sie können oft schon einen Großteil des Tagesbedarfs an Calcium und Magnesium decken, und das ganz ohne Kalorien. Informationen und passende Heilwässer gibt es auf der Website www.heilwasser.comStudien:Meng SH et al.: Dietary Intake of Calcium and Magnesium in Relation to Severe Headache or Migraine. Front Nutr. 2021 Mar 5;8:653765. doi: 10.3389/fnut.2021.653765.Slavin M et al.: Dietary magnesium and migraine in adults: A cross-sectional analysis of the National Health and Nutrition Examination Survey 2001-2004. Headache. 2021 Feb;61(2):276-286. doi: 10.1111/head.14065.NHANES-Studie: National Health and Nutrition Examination Survey https://www.cdc.gov/nchs/nhanes/index.htmPressekontakt:Deutsche Heilbrunnen im Verband Deutscher Mineralbrunnen e.V.c/o Informationsbüro HeilwasserAnke Gebhardt-Pielen/Corinna DürrVon-Galen-Weg 9, 53340 Meckenheimpresse@heilwasser.comTel.: 02225/8886791 bzw. 0228/36029120Original-Content von: Informationsbüro Heilwasser, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78527/5190081