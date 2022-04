BERLIN (dpa-AFX) - Im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn zeichnen sich Veränderungen ab. Die Ampel-Verkehrspolitiker Bernd Reuther (FDP) und Dorothee Martin (SPD) sollen Mitglieder im Kontrollgremium des bundeseigenen Konzerns werden, wie das Nachrichtenportal "The Pioneer" berichtete. Reuther sagte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch, die FDP-Fraktion habe ihn am Dienstag nominiert. Bei der SPD hieß es, über die Nominierung Martins müsse die Fraktion noch beraten.

"The Pioneer" berichtete weiter, dass auch der Grünen-Politiker Stefan Gelbhaar in den Aufsichtsrat der Bahn soll. Darüber ist aber noch keine Entscheidung gefallen, wie die dpa aus Grünen-Kreisen erfuhr.

Reuther und Martin sowie ein Grünen-Politiker dürften im Kontrollgremium der Bahn die SPD-Politikerin Kirsten Lühmann, den CDU-Politiker Eckhardt Rehberg sowie den CSU-Politiker Christian Schmidt ersetzen.