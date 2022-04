DJ flatexDEGIRO gewinnt renommierten Award: 'Bester Online Broker 2022'

flatexDEGIRO gewinnt renommierten Award: "Bester Online Broker 2022"

- Europas führender Online Broker siegt in drei Kategorien: flatex als "Bester Online Broker", "Bester ETF & Fonds Broker" und "Bester Daytrade Broker" im Rahmen der Kundenbewertung "Brokerwahl" ausgezeichnet.

- Abstimmung von fast 81.000 Tradern, Anlegern und Investoren bestätigt herausragendes Angebot von flatex über alle Kundengruppen hinweg.

- Erfolg durch große Benutzerfreundlichkeit von flatex-next, Verlässlichkeit der Handelsplattform und preisliche Attraktivität des Angebots.

Frankfurt am Main - flatex, Deutschlands starke Marke der flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR), Europas führendem Online-Broker für Privatanleger, wurde in der viel beachteten Kundenabstimmung von "Brokerwahl" als "Bester Online Broker" in Deutschland ausgezeichnet. Darüber hinaus belegt flatex den Spitzenplatz sowohl als bester "ETF & Fonds Broker" als auch bei besonders handelsaktiven Kunden als bester "Daytrade Broker". Flatex deckt damit als einziger Anbieter die gesamte Bandbreite des Online Brokerage in herausragender Form ab.

Frank Niehage, CEO von flatexDEGIRO: "Bereits zu Jahresbeginn hat DEGIRO das Triple als bester Online Broker in unseren Wachstumsmärkten Spanien, Portugal und Italien geholt. Mit der Brokerwahl 2022 folgt nun auch flatex mit dem Triple in unserem Heimatmarkt. Durch unsere einzigartige Qualität in Bezug auf Plattform, Produkt und Preis haben wir uns mittlerweile fest als Europas Marktführer im Online Brokerage etabliert. Eine derart eindeutige Kundenbewertung sowie unser einzigartiges Kundenwachstum sind für uns Ansporn und Bestätigung zugleich, unsere erfolgreiche Wachstumsstrategie konsequent fortzusetzen."

Muhamad Chahrour, CFO von flatexDEGIRO und CEO von DEGIRO: "Mit der Einführung von flatex-next und herausragenden Konditionen, beispielsweise im Bereich von ETF und Fondssparplänen, bei denen sich unsere Kunden sowohl Handels- als auch Depotgebühren sparen, haben wir eine Zeitenwende im deutschen Online Brokerage Markt eingeleitet. Das Ergebnis zeigt sich sowohl in unserem starken Kundenwachstum in Deutschland als auch in der Deutlichkeit, in der flatex hier als Bester Online Broker ausgezeichnet wurde. Die Tatsache, dass wir in der über 20-jährigen Historie der Brokerwahl als Erster diese Top-Platzierung über das gesamte Spektrum hinweg, von besonders handelsaktiven Daytradern zu eher passiv orientierten ETF- und Fonds-Anlegern, erzielt haben, spricht zusätzlich für die Breite und das enorme Potential unseres Angebots."

Auch DEGIRO konnte in der Befragung überzeugen und sicherte sich in Deutschland einen dritten Platz (Futures Broker) sowie drei weitere Top10 Platzierungen (Online Broker, ETF & Fonds Broker und Daytrade Broker). Bei besonders handelsaktiven Kunden (Daytrade Broker) kam ViTrade, die leistungsstarke Plattform für professionelles Brokerage innerhalb der flatexDEGIRO Gruppe, trotz ihres stark fokussierten Kundenstamms auf einen hervorragenden fünften Platz.

An der traditionell im März stattfindenden Befragung von Brokerwahl nahmen vom 01. März bis 31. März 2022 fast 81.000 Trader, Anleger und Investoren teil. Die jährliche Abstimmung wird bereits seit mehr als 20 Jahren durchgeführt. Dadurch gehört Brokerwahl zu den etabliertesten Stimmungsbarometern im deutschen Online-Brokerage-Markt. Teilnehmer können hierbei in sechs Kategorien über ihren Lieblingsbroker abstimmen: Online Broker, ETF & Fonds Broker, Daytrade Broker, Futures Broker, CFD & Forex Broker und Krypto Broker.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Achim Schreck Leiter IR & Unternehmenskommunikation flatexDEGIRO AG Rotfeder-Ring 7 D-60327 Frankfurt am Main Tel. +49 (0) 69 450001 0 achim.schreck@flatexdegiro.com Über flatexDEGIRO AG

Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) betreibt die führende und am schnellsten wachsende Online-Brokerage-Plattform in Europa. Basierend auf moderner, hauseigener State-of-the-Art-Technologie wird den Kunden der Marken flatex und DEGIRO eine breite Palette unabhängiger Produkte mit Ausführung an Top TIER 1-Börsen angeboten. Der technologische Vorsprung sowie die hohe Effizienz und die starken Skaleneffekte ermöglichen es flatexDEGIRO, sein Leistungsangebot für die Kunden kontinuierlich zu verbessern, einschließlich des provisionsfreien Brokerage.

Mit mehr als 2 Millionen Kundenaccounts und mehr als 91 Millionen abgewickelten Wertpapiertransaktionen im Jahr 2021 ist flatexDEGIRO der größte Retail-Online-Broker in Europa. In Zeiten von Bankenkonsolidierung, Niedrigzinsen und Digitalisierung ist flatexDEGIRO für weiteres Wachstum bestens aufgestellt. Innerhalb der nächsten fünf Jahre will flatexDEGIRO seinen Kundenstamm auf 7-8 Millionen Kundenaccounts ausbauen und 250-350 Millionen Transaktionen pro Jahr abwickeln - auch in Jahren mit geringer Volatilität.

Weitere Informationen unter https://www.flatexdegiro.com/de

Über die Brokerwahl

Der Finanzverlag Ernsting.com Publications GmbH wurde im Frühjahr 2000 gegründet und betreibt verschiedene Finanzportale wie Broker-Test.de oder Insider-Alarm.de - seit 2001 findet unter Brokerwahl.de die Wahl zum Broker des Jahres statt.

Weitere Informationen unter: https://www.brokerwahl.de/brokerwahl-ergebnisse-2022/ Ende der Pressemitteilung

