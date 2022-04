Die aktuelle "Rich List" von Forbes ist lang: Sieben Unternehmer mehr als im vergangenen Jahr haben Vermögen in Milliardenhöhe mit Blockchain und Kryptowährungen erzeugt. Am 5. April veröffentlichte Forbes seine aktuelle Liste mit dem Namen "The Richest Crypto and Blockchain Billionaires in the World 2022". Und auf den ersten Blick zeichnet sie sich vor allem durch ihre außergewöhnliche Länge aus: Insgesamt 19 Namen stehen auf der Liste der Menschen, die Milliarden mit Kryptowährungen und Blockchain gemacht haben - das sind sieben mehr als noch 2021, was einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...