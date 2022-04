Der DAX setzt seine Talfahrt am Mittwoch weiter fort. Angesichts der Aussagen von Fed-Gouverneurin Lael Brainard zur Bekämpfung der Inflation am Dienstag machen sich weiter Sorgen breit, dass starke Zinsanhebungen die Konjunktur abwürgen könnten. Das Chartbild trübt sich damit bereits vor dem Fed-Protokoll am Abend deutlich ein.Nachdem wochenlang der Ukraine-Krieg die Kursentwicklung bestimmt hatte, rückt nun das Inflations- und Zinsthema wieder voll in den Fokus. Das Problem: Die Mischung aus beidem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...