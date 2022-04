Globale Staatsschulden in Höhe von 71,6 Billionen US-Dollar erwartet

Werbung



Mindestens seit der Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009 steigen weltweit die Staatsschulden. Konjunkturpakete die die Wirtschaft stützen sollten, Infrastrukturpakete um die Energiewende zu beschleunigen sowie Notfallrettungsschirme um ganze Länder vor dem Bankrott zu retten, wie beispielsweise im Rahmen der Eurokrise, ließen in Verbindung mit niedrigen Zinsen das Schuldenvolumen steigen. Für das Jahr 2022 wird ein weiterer Anstieg der globalen Staatsschulden in Höhe von 9,5 % erwartet. Somit würde ein Rekordniveau von 71,6 Billionen US-Dollar erreicht werden, während die Menge der neu aufgenommenen Schulden auf 10,4 Billionen US-Dollar anwachsen würde. Im Kontext einer weltweit hohen Inflation und einer zunehmenden Straffung der Geldpolitik gilt es somit genau zu beobachten wie sich die globalen Staatsschulden entwickeln werden.





Aktuell bewegen eine Reihe von relevanten Einflussfaktoren die Finanzmärkte. Unter anderem die Rekordinflation in Deutschland aber auch die geopolitischen Unsicherheiten im Hinblick auf die Situation in der Ukraine. Wie Anlageprodukte dazu verwendet werden können das Kapital vor der Inflation zu schützen und wie diese sich untereinander unterscheiden erörtert HSBC-Produktexperte Julius Weiß am heute Abend um 18:30 Uhr im Rahmen des HSBC-Webinars mit dem Titel "Eine Einführung in die Welt der Anlageprodukte". Interessierte können sich über den entsprechenden Link in die kostenlose Zoom-Veranstaltung einwählen.

