Wie schnell sich die Krypto-Welt in nur einem Monat doch weiterdrehen kann... Während ein vermeintliches EU-Verbot das nächste jagt, widmen sich Markus Miller und Richy viel lieber den "großen" Themen: Wie verhält man sich in Krisenzeiten als Anleger am besten, sorgt der Bitcoin auf lange Sicht für eine bessere Performance im Depot und wird er gar zur Weltreservewährung? Angesichts der Nachrichten aus der Ukraine widmen sich die beiden zudem möglichen Sanktionen, dem allgegenwärtigen Cyberkrieg - und am Ende sogar der US-Notenbank und den Aktien der Tech-Giganten.