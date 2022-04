Berlin (ots) -- Mehr als eine Million Menschen sind in Deutschland pro Jahr von einer Panikstörung betroffen. Das Therapieprogramm HelloBetter Panik bietet einfachen und schnellen Zugang zu wirksamer psychologischer Hilfe, die auf die Bedürfnisse von Menschen mit einer Panikstörung oder einer Agoraphobie mit Panikstörung (Angst vor bestimmten Situationen und Orten wie Menschenansammlungen im Bus oder weiten Plätzen) zugeschnitten ist.- Eine klinische Studie hat gezeigt, dass HelloBetter Panik dabei helfen kann, die Schwere von Panikattacken signifikant zu verringern.- Bei einer Untersuchung von Stiftung Warentest, in deren Rahmen neun deutschsprachige digitale Anwendungen gegen Angststörungen geprüft wurden, ging HelloBetter Panik als Testsieger hervor.- HelloBetter Panik ist bereits die fünfte DiGA von HelloBetter und damit ein Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens, kognitive Verhaltenstherapie für alle Menschen weltweit zugänglich zu machen: Das Digital-Health-Unternehmen bietet nun die größte Auswahl digitaler Gesundheitsanwendungen, die von Ärzt:innen und Psycholog:innen verschrieben werden können und für alle gesetzlich krankenversicherten Erwachsenen in Deutschland kostenfrei auf Rezept verfügbar sind.Das Online-Therapieprogramm HelloBetter Panik ist ab heute als digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) per Rezept verschreibbar und somit bundesweit für alle gesetzlich krankenversicherten Erwachsenen in Deutschland kostenfrei verfügbar. Nutzer:innen werden von HelloBetter Psycholog:innen online begleitet. Die Wirksamkeit des Medizinprodukts des Berliner Digital-Health-Unternehmens HelloBetter konnte in einer klinischen Studie bestätigt werden.Eine Million Menschen leiden in Deutschland pro Jahr an einer PanikstörungEtwa zwei Prozent aller Erwachsenen in Deutschland sind im Laufe eines Jahres von einer Panikstörung betroffen - das sind mehr als eine Million Menschen. Während der Pandemie hat die Zahl der Angststörungen aber weltweit deutlich zugenommen. Menschen, die unter Panikattacken leiden, erleben kurze Phasen extremer Angst, welche plötzlich einsetzt und von körperlichen Symptomen wie Herzrasen, Schwindel oder Atemnot begleitet werden. Panikstörungen sind wiederkehrende Panikattacken, die meist zu einer übermäßigen Angst vor zukünftigen Attacken führen (Erwartungsangst). Es gibt zwar spezialisierte Konzepte zur Behandlung von Panikstörungen, Betroffene warten jedoch häufig sehr lange auf einen Therapieplatz oder müssen weite Wege für eine ambulante Behandlung auf sich nehmen. Bleiben die Beschwerden unbehandelt, können sie sich verselbstständigen und verstärken. Die Behandlung ist dann für Betroffene oft langwieriger und somit kostspieliger für den Kostenträger."Viele Betroffene entwickeln mit der Zeit verschiedene Vermeidungstaktiken, die die Aufrechterhaltung von Panikattacken begünstigen können. So werden beispielsweise als vermeintlich riskant eingestufte Orte, Situationen oder Aktivitäten vermieden oder nicht mehr alleine, sondern nur noch in Begleitung einer anderen Person aufgesucht", erklärt Verena Schmitz, Psychologische Psychotherapeutin bei HelloBetter. Ein direkter Zugang zu wirksamen Online-Programmen kann hier Abhilfe schaffen. Verena Schmitz: "HelloBetter Panik bietet Betroffenen sofort eine hochwirksame Unterstützung, die sie zeit- und ortsunabhängig nutzen können. Das ist eine große Hilfe, um wieder ein selbstbestimmtes Leben führen zu können."So funktioniert HelloBetter PanikHelloBetter Panik bietet ohne Wartezeit einen niedrigschwelligen Zugang zu psychologischer Hilfe, die spezifisch auf die Bedürfnisse von Menschen abgestimmt ist, die unter einer Panikstörung oder einer Agoraphobie mit Panikstörung leiden. Basierend auf bewährten Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie umfasst das 12-wöchige digitale Therapieprogramm insgesamt sechs Kurseinheiten, die jeweils circa eine Stunde Bearbeitungszeit in Anspruch nehmen und flexibel absolviert werden können. Neben fundierter Psychoedukation mittels Texten, Videos und Audios vermittelt das Online-Programm wirksame Strategien aus der kognitiven Verhaltenstherapie nach dem aktuellsten Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse. Dazu gehören unter anderem wiederholte Konfrontationen mit inneren und äußeren angstauslösenden Reizen, kognitive Umstrukturierung, Entspannungsübungen und eine Rückfallprophylaxe. Die Übungen werden im Rahmen des Online-Programms erlernt und können in den Alltag integriert werden. Ziele werden so formuliert, dass sie individuell, realistisch und erreichbar sind. Kursteilnehmende erhalten nach jeder Einheit ein persönliches, schriftliches Feedback durch geschulte Psycholog:innen von HelloBetter. Zusätzlich gibt es ein Online-Tagebuch, eine Begleitapp und mehrfache Symptom-Checks, um die eigenen Fortschritte festhalten, beobachten und auswerten zu können.Testsieger Stiftung WarentestDie Stiftung Warentest hat Ende 2021 neun deutschsprachige digitale Anwendungen gegen Angststörungen getestet (https://www.test.de/Apps-gegen-Angstoerungen-5802432-0/). HelloBetter Panik ging dabei mit der Gesamtnote 2,0 als Testsieger hervor. Überzeugen konnte die Stiftung Warentest vor allem die aussagekräftigen Studien, welche zweifelsfrei die Wirksamkeit von HelloBetter Panik belegen. Hervorgehoben wurden außerdem das stark interaktive Konzept, das die Teilnehmenden in den Mittelpunkt stellt sowie die Qualität der persönlichen Begleitung durch Psycholog:innen.Wirksamkeit von HelloBetter Panik in klinischer Studie nachgewiesenEin Team aus Expert:innen der Wissenschaft, Psychotherapie und Psychologie hat das Online-Therapieprogramm in mehreren Jahren Forschungsarbeit gemeinsam mit Betroffenen entwickelt und erfolgreich evaluiert. Die Wirksamkeit von HelloBetter Panik wurde in einer klinischen Studie bestätigt: Direkt nach Abschluss des Therapieprogramms hatte sich die Schwere einer Panikstörung und Agoraphobie mit Panikstörung im Durchschnitt um ein Drittel verringert. Ein halbes Jahr danach konnte dieser Effekt sogar noch auf durchschnittlich 52 Prozent gesteigert werden.HelloBetter wurde 2015 gegründet und bietet Online-Therapieprogramme zur Prävention und Behandlung psychischer Erkrankungen und Beschwerden an. Für die wissenschaftliche Evidenz und ihren nutzerzentrierten Therapieansatz wurden die Medizinprodukte von HelloBetter mit vielen Preisen bedacht und auch bereits mehrfach von der Stiftung Warentest als Testsieger ausgezeichnet. In den letzten zwei Jahren ist der E-Mental-Health-Pionier rasant gewachsen und konnte zahlreiche Krankenversicherungen als Partner gewinnen. HelloBetter Panik ist bereits die fünfte DiGA von HelloBetter. Damit hat das Digital Health Unternehmen die meisten digitalen Gesundheitsanwendungen, die von Ärzt:innen und Psycholog:innen verschrieben werden können. Die Kosten trägt der Versicherungsträger. HelloBetter DiGAs sind für alle krankenversicherten Erwachsenen in Deutschland kostenfrei auf Rezept verfügbar.Weitere Informationen zum Therapieprogramm HelloBetter Panik und HelloBetter- Informationsseite: hellobetter.de/online-kurse/panik/- Über HelloBetter: https://hellobetter.de/wir-sind-hellobetter/Bildmaterial zum Download: https://www.frauwenk.de/Mediaserver/HelloBetter/HelloBetter_Panik_Copyright_HelloBetter.jpgÜber HelloBetterHelloBetter (https://hellobetter.de/) gehört zu den weltweit führenden Anbietern digitaler Medizinprodukte. Das Unternehmen wurde 2015 von den Psycholog:innen Prof. Dr. David Ebert, Dr. Hanne Horvath und Dr. Elena Heber gegründet. David Ebert, Professor für Psychology & Digital Mental Health Care von der TU München, ist ein international anerkannter Experte und weltweiter Pionier digitaler Interventionen für psychische Erkrankungen. HelloBetter bietet zehn Therapieprogramme aus acht Problembereichen an, die sowohl der Prävention als auch der Behandlung klassischer psychischer Erkrankungen wie Depression, Angst- oder Panikstörungen dienen aber auch Themen wie Vaginismus oder chronischen Schmerz abdecken. Mittlerweile wurden fünf Therapieprogramme von HelloBetter durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zugelassen und sind für alle krankenversicherten Erwachsenen kostenfrei auf Rezept verfügbar. Kein anderes Unternehmen kann mehr gelistete digitale Gesundheitsanwendungen vorweisen. Bisher wurden mehr als 30 randomisiert-kontrollierte Studien zur Wirksamkeit und Kosteneffektivität der Therapieprogramme des Unternehmens durchgeführt und in Peer-reviewed Journals publiziert. Kein anderer Anbieter weltweit kann eine vergleichbar breite Studienlage vorweisen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin und Hamburg und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter:innen. Weitere Informationen unter https://hellobetter.de/Pressekontakt:Katharina HellerE-Mail: presse@hellobetter.deTelefon: 0173 305 8309Original-Content von: HelloBetter, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149461/5190264