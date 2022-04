Hamburg (www.anleihencheck.de) - Das BIP der Eurozone dürfte in diesem Jahr nur noch um 2,9% expandieren, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Vor der Invasion Russlands in der Ukraine seien die Analysten noch von 4,2% ausgegangen. Die Inflation sollte zunächst noch weiter steigen. Die langfristigen Bundrenditen würden sie am Jahresende bei 1,25% und den EZB-Leitzins bei 0,50% sehen. ...

