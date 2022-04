Hannover (www.anleihencheck.de) - Auch an den vergangenen fünf Handelstagen präsentierte sich der Primärmarkt für EUR-Benchmarks weiterhin äußerst dynamisch, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.So seien fünf Emittenten aus vier Jurisdiktionen auf die Investoren zugegangen und hätten in Summe ein Volumen von EUR 5,5 Mrd. an neuer Ware platziert. Bereits am vergangenen Donnerstag sei es die Emittentin Santander UK gewesen, die den ersten diesjährigen Covered Bond (ISIN XS2466426215/ WKN A3K374) im EUR-Benchmarkformat aus dem Vereinigten Königreich an den Markt gebracht habe. Das Institut habe die Vermarktungsphase bei einer anfänglichen Guidance von ms +15 Bp area gestartet und schließlich EUR 1,75 Mrd. (5y) bei ms +11 Bp platziert. Der Deal, welcher immerhin die größte Covered Bond-Benchmark aus UK seit mehr als zehn Jahren markiert habe, habe letztlich Orders im Volumen von EUR 2,15 Mrd. angezogen. Die Allokation sei mit Schwerpunkt in Richtung der Benelux-Länder (31%), Deutschland und Österreich (28%) sowie UK/Ireland (24%) erfolgt. Nach Investorenart habe die Kategorie Central Banks/OI (40%) dominiert, gefolgt von Banks (33%) sowie Asset Managers (25%). ...

