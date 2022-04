Linz (www.anleihencheck.de) - Steigende Inflation - die Verbraucherpreise legten im März in Japan auf Jahresbasis von 0,5% auf 0,9% auf Grund der steigenden Energiekosten zu - brachten eine deutliche JPY Abwertung, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der EUR/JPY-Kurs sei innerhalb eines Monats von 124,50 auf Spitzen bis 137,00 gestiegen. Die rasche Kursbewegung habe die Japanische Notenbank zu einem Statement bewegt. Es werde wohl bei der verbalen Intervention bleiben. Um den JPY zu stärken, müssten Taten auf der Zinsebene folgen. Und dazu sei die Notenbank wohl nicht bereit. (06.04.2022/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...