Munsbach (www.fondscheck.de) - Das erste Quartal des Jahres ist schon wieder vorbei, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-AKTIV (ISIN LU0136412771/ WKN 764930).Wir mussten leider die Eskalation einer kriegerischen Auseinandersetzung an der europäischen Ostgrenze erleben, so die Experten von ETHENEA. Ein ohnehin mit starken Veränderungen konfrontierter Kapitalmarkt sei zusätzlich durchgeschüttelt worden. Verbraucher und Unternehmer hätten nicht nur die stärksten Rohstoffpreisanstiege eines ersten Quartals seit 1915 erlebt, sondern sähen sich jetzt auch noch rapide steigenden Zinsen gegenüber. ...

