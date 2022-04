Der World Gold Council hat die neuesten Daten zu den Goldtransaktionen der Zentralbanken und zum jeweiligen Anteil von Gold an den Gesamtreserven veröffentlicht.Laut offiziellen Daten des WGC war die türkische Zentralbank der größte Goldkäufer im Februar 2022, die mit satten 24,8 Tonnen Gold ihre Reserve aufstockte. Dagegen haben Usbekistan und Kasachstan ihre Goldbestände reduziert. Die Zentralbank in Usbekistan verkaufte 22,1 Tonnen Gold, in Kasachstan waren es 5 Tonnen Gold, die sie veräußerte. Wir berichteten.Russische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...