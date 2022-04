Hannover (www.anleihencheck.de) - In dieser Ausgabe ist der Primärmarkt von den Regionen geprägt, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Jan-Phillipp Hensing von der NORD/LB.Getreu der Chronistenpflicht würden die Analysten der NORD/LB mit der Wallonischen Region (Ticker: WALLOO) in Belgien anfangen: Entschieden worden sei sich für EUR 1 Mrd. in einem zehnjährigen Bond (ISIN BE0002849306/ WKN A3K328) zu OLO +33 Bp. Dies habe zum relevanten Zeitpunkt circa ms +13 Bp entsprochen. Die Guidance habe OLO +35 Bp area betragen und das Orderbuch sei mit EUR 1,2 Mrd. angegeben worden. ...

