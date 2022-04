EXCHANGE NOTICE, 6 APRIL 2022 SHARES DELISTING OF NEW SHARES OF LOUDSPRING OYJ FROM NASDAQ FIRST NORTH HELSINKI: LOUDN0122 The new shares of Loudspring Oyj will be listed for the last time on Wednedsday 6, 2022. Identifiers: Trading code: LOUDN0122 ISIN code: FI4000518204 id: 250691 Last listing day: 6 April 2022 Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260