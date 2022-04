Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2022 hat RVM 100% der Anteile von DSV übernommen. DSV sitzt in Würzburg und ist vor allem in den Bereichen Heilwesen und Gewerbe-Immobilien aktiv. Die RVM Gruppe hat rückwirkend zum 01.01.2022 den Versicherungsmakler Dr. Schmitt GmbH Würzburg (DSV) übernommen. Am 01.01.2022 wurden 100% der Anteile an DSV von der alleinigen Gesellschafterin HWT Invest AG erworben. Fokus auf Heilwesen und Gewerbe-ImmobilienDSV besteht bereits seit 50 Jahren. Das Unternehmen ist ...

