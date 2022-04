Die US-Indizes in Form des S&P500 und Dow Jones senden vor dem heutigen Fed-Protokoll ein klares Schwächesignal. Angesichts einer US-Inflationsrate von zuletzt 7,9 Prozent zieht das FOMC-Protokoll besondere Aufmerksamkeit auf sich. Erst am Dienstag hatte die Fed in Gestalt der Vize-Chefin Brainard angekündigt, die Inflation mit allen Mitteln bekämpfen zu wollen. Neben schnellen Zinserhöhungen soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...