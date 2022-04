Original-Research: EQS Group AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu EQS Group AG



Unternehmen: EQS Group AG

ISIN: DE0005494165



Anlass der Studie: Researchstudie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 49,55 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Felix Haugg; Cosmin Filker



Die europäische Whistleblowing-Richtlinie ist in kraftgetreten - EQS Group führender Cloud-Anbieter für Hinweisgebersysteme



Die europäische Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) bietet in den nächsten Jahren weitere Wachstumschancen



Trotz der weiterhin bestehenden Corona-Pandemie konnte die EQS die erfolgreiche Entwicklung im vergangenen Jahr fortsetzen. Neben der fortschreitenden Digitalisierung in allen Bereichen haben auch weiter steigende Regulierungsverpflichtungen und die planmäßige Migration von bestehenden europäischen Kunden auf das IR-Cockpit für weiteres Wachstum gesorgt. Ein weiterer Wachstumsimpuls lieferten die erstmals für ein vollständiges Geschäftsjahr zu verbuchenden Subskriptionserlöse, nach der erfolgreich abgeschlossenen Cockpit-Migration aller deutscher Kunden im Jahr 2020. So erhöhten sich die Umsatzerlöse für die EQS Group im Jahr 2021 um 33,4 % auf 50,22 Mio. EUR (2021: 37,64 Mio. EUR). Durch das deutliche Umsatzwachstum hat die Gesellschaft die selbst gesteckten Umsatzerwartungen(49,00 Mio. EUR bis 53,00 Mio. EUR) für das Jahr 2021 erfüllt.



Die deutlich erhöhte Umsatzbasis spiegelt sich im Jahr 2021 noch nicht in den Ergebniszahlen wider. Zudem lag im abgelaufenen Geschäftsjahr der klare Fokus auf der Neukundengewinnung für Hinweisgebersysteme, bevor die EU-Richtlinie im Dezember 2021 in Kraft getreten ist. Hierfür wurden in Marketingaktivitäten und in den Vertrieb insgesamt 4,77 Mio. EUR investiert, um in Europa die marktführende Position für Hinweisgebersysteme einzunehmen. Hierdurch reduzierte sich, im Gegensatz zu den deutlich gestiegenen Umsatzerlösen, das EBITDA im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 1,74 Mio. EUR (2020: 4,76 Mio. EUR). Folglich reduzierte sich die EBITDA-Marge auf 3,5% (2020: 12,6%). Bereinigt um

Kaufpreisallokationseffekte aus den getätigten Akquisitionen lag das EBITDA bei 2,09 Mio. EUR. und somit innerhalb der zuletzt im Juni 2021 angepassten Unternehmensguidance von 2,00 Mio. EUR bis 3,00 Mio. EUR.

Im Laufe des Jahres 2021 hat die EQS Group mit der Übernahme der Business Keeper GmbH, der Got Ethics A/S und der C2S2 GmbH insgesamt drei Unternehmensakquisitionen durchgeführt. Im Rahmen dieser Transaktionen wurden im Februar, Juli und Dezember Kapitalerhöhungen durchgeführt und mit der Ausgabe von 1.134.585 neuen Aktien ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 43,68 Mio. EUR eingeworben. Durch diese Akquisitionen wurde die Marktpräsenz deutlich ausgebaut dadurch auch die Marktführerschaft für Hinweisgebersysteme in Europa erlangt.



Weiterhin wird die Corona-Pandemie und deren Folgen einen Einfluss auf die wirtschaftlichen Entwicklungen im Jahr 2022 haben, jedoch scheint mit der nun vorherrschenden Omikron-Variante eine endemische Lage in Sichtweite. Zudem stellt der aktuelle Krieg in der Ukraine die Wirtschaft vor neue Herausforderungen, insbesondere im Zusammenhang mit den erheblich gestiegenen Rohstoff- und Energiepreisen. Trotz allen negativen Einflüssen auf die weitere wirtschaftliche Erholung erwarten wir eine weiterhin positive Entwicklung der EQS Group. Basierend auf dieser Annahme prognostizieren wir ein weiteres Umsatzwachstum für das Jahr 2022, entsprechend erwarten wir Umsatzerlöse in Höhe von 72,83 Mio. EUR., gefolgt von 90,30 Mio. EUR im Jahr 2023 sowie 110,00 Mio. EUR im Jahr 2024.

Die eingeschlagene Strategie der EQS Group, verstärkt in Marketing und Vertrieb zu investieren, wird auch im Jahr 2022 fortgesetzt, um eine weitere Marktdurchdringung zu erzielen. Aufgrund des erhöhten Umsatzniveaus und der zu erwarteten Skalierbarkeit des Geschäftsmodells erwarten wir für das Jahr 2022 ein EBITDA in Höhe von 8,61 Mio. EUR, gefolgt von 19,82 Mio. EUR im Jahr 2023 sowie 27,57 Mio. EUR im Jahr 2024. Auch über den konkreten Schätzzeitraum hinaus rechnen wir mit einer überproportionalen Umsatz- und EBITDA-Entwicklung und unterstellen in unserem DCF-Bewertungsmodell für das Geschäftsjahr 2025 bei dem Umsatz sowie bei der EBITDA-Marge das Überschreiten der 130,00 Mio. EUR Umsatzschwelle bzw. der 30 % Schwelle.

Durch die weiter anhaltenden Trends Globalisierung, Digitalisierung und Regulierung befindet sich die EQS Group aus unserer Sicht in einem weiterhin äußerst attraktiven Marktumfeld, insbesondere durch die nun in Kraft getretene EU-Hinweisgeberrichtlinie. Durch die weitere Marktdurchdringung und die damit verbundene gestiegene Kunden- und Umsatzbasis sowie die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells der EQS Group, sollte eine deutliche Margensteigerung in den kommenden Jahren erzielt werden. Auf Basis unseres DCF Modells haben wir einen fairen Wert in Höhe von 49,55 EUR (bisher: 47,34 EUR) je Aktie ermittelt und vergeben das Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23791.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstrasse 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 06.04.2022 (13:15 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 06.04.2022 (14:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2022



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°