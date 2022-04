Carnival konnte in den vergangenen vier Wochen mit einem Plus von rund 30 Prozent deutlich Boden gutmachen. Auch am gestrigen Dienstag ging der Tourismus-Titel mit einem Zuwachs von rund 2,5 Prozent aus dem US-Handel. Grund ist ein neuer Bestwert, den das amerikanische Kreuzfahrtunternehmen jüngst vermeldete.Die Nummer Eins innerhalb der Kreuzfahrtbranche hat nämlich einen neuen Buchungsrekord auf Wochen-Basis verzeichnet. Das US-Unternehmen nannte in seiner Mitteilung zwar keine konkreten Zahlen, ...

