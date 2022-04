DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: "6,50%-DE-VAU-GE-Anleihe 20/25" wird weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" veingeschätzt - KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer (Update)

Düsseldorf (pta024/06.04.2022/14:00) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 6,50 %-Anleihe der DE-VAU-GE GmbH mit Laufzeit bis 2025 (WKN A289C5) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" (3,5 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Darstellung des Unternehmens anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen[ 1 ] ( https:// www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ kfm-mittelstandsanleihen-barometer-update-die-650-de-vau-ge-anleihe-20-25-wird-weiterhin-als-durchschnittlich-attraktiv-positiver-ausblick-35-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / # _ftn1)

Branche: Lebensmittel

Kerngeschäft: traditionelles Müsli, Crunchy Müsli, Flakes, Cerealien, Obstriegel, pflanzenbasierte Drinks

Marktgebiet: Europa, USA, Australien

Mitarbeiter: 900

Unternehmenssitz: Lüneburg (Deutschland)

Gründung/Historie:

Mit Beginn der Industrialisierung beschäftigten sich Ärzte und christliche Institutionen zunehmend mit der gesunden Ernährung der Menschen, um die Lebensbedingungen als Ausgleich zu den harten Arbeits- und Lebensumstände von großen Teilen der Bevölkerung zu verbessern. Vor diesem Hintergrund wurde 1899 in der Nähe von Magdeburg der "Deutsche Verein für Gesundheitspflege", später DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GmbH zur Herstellung von vollwertigen Lebensmitteln gegründet.

Als erstes deutsches Werk produzierte die DE-VAU-GE Deutschland damals die traditionsreichen Getreide-Knusperflocken, hergestellt aus dem vollen Weizen-, Gersten- oder Reiskorn. Im Jahr 1912 wurde die Produktion nach Hamburg verlagert. Seit Juni 1976 befindet sich der Firmensitz der DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH in Lüneburg, wo heute die Produktion von knusprigen Frühstücks-Cerealien, verschiedensten Müsli-Varianten sowie Obstriegeln konzentriert ist. In Jahr 1998 wurde ein weiteres Werk bei Stendal mit modernsten Produktionsanlagen für Frühstücks-Cerealien und Müsli-Riegel errichtet.

Geschäftsmodell/Produkte/Dienstleistungen:

Das Unternehmen produziert und vertreibt Frühstückscerealien, Müslis sowie Riegel und pflanzenbasierte Drinks ausschließlich für den Private Label Markt (Discountmarkt). Hauptzutaten sind Weizen, Mais und Öl.

Die Kernkompetenz des Unternehmens ist die Produktion von Exclusivmarken für die führenden europäischen Handelsketten (Discountmarkt).

KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer (Update) WEITERLESEN ( https://www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ kfm-mittelstandsanleihen-barometer-update-die-650-de-vau-ge-anleihe-20-25-wird-weiterhin-als-durchschnittlich-attraktiv-positiver-ausblick-35-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / )

[ 1 ] Quellen: veröffentlichte Jahresabschlüsse 2018-2021, Website des Emittenten, Pressemitteilungen

