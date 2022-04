Als am Montagmittag in einem SEC-Filing die Zukäufe Kauf von Elon Musk bekannt gemacht wurde, war das Investment des Tesla-Günders noch als passive Investition ausgewiesen. Am Dienstag hat Elon Musk dann aber eine Mitteilung bei der SEC eingereicht, die ihn als aktiven Investor kennzeichnet. Das neue Filing verrät unter anderem auch, dass Musk keine Übernahme von Twitter plant.In dem 13D-Filing vom Dienstag wurde nicht nur veröffentlicht, dass Elon Musk bis zur Hauptversammlung im Jahr 2024 einen ...

