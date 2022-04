Die Aktie von BioNTech war zuletzt wieder an den horizontalen Widerstand resultierend aus den Februar- und Märzhochs herangelaufen. Ein Ausbruch ist aber abermals nicht gelungen. Am heutigen Mittwoch gerät das Papier sogar wieder stärker unter Druck. Auf der Handelsplattform Tradegate geht es am frühen Nachmittag 3,6 Prozent nach unten.Immer weitreichendere Lockerungen im Zusammenhang mit der Coronakrise lassen die Aktien der Impfstoffhersteller unter Druck stehen. In dieser Woche steht in Deutschland ...

