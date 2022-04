Über Jahrzehnte hinweg litt das CBD unter einer Stigmatisierung, welche durch einen gefährlichen Mix von Vorurteilen und Unwissenheit zustande kam. Mittlerweile haben Hanfprodukte längst ihre Daseinsberechtigung hinterlegt und finden immer mehr Anhänger. Durch die Zulassung von Cannabis als Medizin begann auch der Wirkstoff CBD aus einem grauen Schattendasein zu treten. Seit zweit Jahren ist ein Megatrend zu beobachten. Wohl höchste Zeit, denn mit seinen Inhaltsstoffen hat er das Potenzial, zahlreiche Krankheiten zu bekämpfen und kann auch als Wohlfühl-Booster dienen.

CBD steht für Cannabidiol und wird aus der weiblichen Hanfpflanze gewonnen. Es gehört zu den 113 Cannabinoiden, welche heute bekannt sind. Der Wirkstoff gilt als sehr gut verträglich und fällt kaum mit Nebenwirkungen auf. Stattdessen bringt er eine ganze Reihe an positiven Eigenschaften mit. Mehrere Studien legen übereinstimmend nahe, dass CBS sowohl beruhigend und entspannend als auch schmerzlindernd, krampflösend, entzündungshemmend und regenerierend wirkt. Eine Studie des Journal of Cannabis Research weist auch auf die positive Wirkung gegen Stress, Angstzustände und Schlafprobleme hin. Negative Sinneswahrnehmungen und neurodegenerative Beschwerden können ebenfalls mit CBD behandelt werden. Auch in der Suchttherapie kann der Wirkstoff eingesetzt werden, beispielsweise bei der Entwöhnung von Nikotin.

Innocan Pharma treibt Forschung rund um CBD voran

Das CBD Öl stellt die beliebteste Einnahmeform des Wirkstoffs dar. Doch auch Tee, Kaffee und Schokolade sind Trendprodukte rund um das Cannabidiol. In Deutschland gibt es mittlerweile rund 7 % CBD-Käufe pro 100.000 Einwohner. Der Megatrend CBD ist aber auch im Rest der Welt zu sehen. In Europa schätzte die Brightfield Group den CBD-Umsatz im Jahr 2019 auf 343 Millionen Euro. Bis 2025 soll dieser nach Einschätzung des Analyseunternehmens auf etwa 1,4 Milliarden Euro steigen. In Nordamerika erreicht der CBD-Markt seit langer Zeit ein Jahr nach dem anderen Rekordwerte.

Wichtig sind dabei immer neue Entwicklungen. Für solche sorgt beispielsweise das kanadische Unternehmen Innocan Pharma (ISIN: CA45783P1027), das Medikamente mit CBD erforscht. Auch Canopy Growth (ISIN: CA1380351009), Jazz Pharmaceuticals (ISIN: IE00B4Q5ZN47) und Green Thumb Industries (ISIN: CA39342L1085) sind Vorreiter der Szene.

Spannende CBD Aktien und ETFs für Ihr Depot

Innocan Pharma (ISIN: CA45783P1027): Das Unternehmen aus Kanada stellt eines der führenden CBD-Pharmaunternehmen dar. Highlight ist die Liposomplattform-Technologie, welche die Verabreichung von CBD auf ganz neue Art und Weise ermöglicht. Innocan Pharma forscht mit Cannabidiol, um neue Technologie und Medikamente zu schaffen. In der Szene genießt das Unternehmen einen Ruf als Vorreiter.

Tilray (ISIN: US88688T1007): Tilray wurde in den USA gegründet, ist aber ein kanadisches Unternehmen, dass in der Cannabis-Industrie zu Hause ist. Wenn es um Erforschung, Herstellung und Vertrieb von Cannabis geht, ist der Konzern weltweit führend. Das gilt auch für CBD-Produkte.

Aurora Cannabis (ISIN: CA05156X8843): Auch dieses Unternehmen kommt aus Kanada, was verdeutlich, welche Nation rund um CBD ganz vorne liegt. Der Produzent von Cannabis operiert in 24 Ländern. CBD-Produkte sind ein wichtiger Teil des Portfolios.

The Medical Cannabis and Wellness UCITS (ISIN: IE00BG5J1M21): Der Cannabis ETF besteht zu rund 75 % aus US-Unternehmen. Knapp 20 % kommen aus Irland. Unter den Top-Holdings sind Jazz Pharmaceuticals (ISIN: IE00B4Q5ZN47) und Scotts Miracle (ISIN: US8101861065).

Rize Medical Cannabis and Life Sciences (ISIN: IE00BJXRZ273): Ein ETF, der dem vorherigen sehr nahekommt. Auch hier stammen die Unternehmen vor allem aus den USA und Irland. Neben Jazz Pharmaceuticals und Scotts Miracle ist auch Amyris (ISIN: US03236M2008) eine Top-Holding.

Der Megatrend rund um CBD scheint gerade erst begonnen zu haben, wenn man vielen Studien und Experten glaubt. CBD Aktien und ETFs können einen Teil des Wunderstoffs in Ihr Depot bringen.

