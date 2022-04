Wien (www.fondscheck.de) - Stefan Liebig wird bei der Gothaer zum 1. Juli die Leitung der Partnervertriebe übernehmen, die neben Maklern, Pools und Vertrieben auch Banken als Vertriebspartner betreuen, so die Experten von "FONDS professionell".Zugleich werde er in die Geschäftsführung der Gothaer Beratungs- und Vertriebsservice GmbH eintreten, wie der in Köln ansässige Versicherer mitteile. Er folge in beiden Positionen auf Ulrich Neumann, der sich einer neuen Herausforderung stellen wolle. ...

