Wien (www.fondscheck.de) - Der Branchenprimus BlackRock hat unter Fondsselektoren den besten Ruf im deutschen Asset-Management-Markt, so die Experten von "FONDS professionell".Damit setze sich der Anbieter vor die Konkurrenz und verdränge den rheinischen Vermögensverwalter Flossbach von Storch vom ersten auf den vierten Platz. Die Deutsche-Bank-Tochter DWS und der Vermögensverwalter Allianz Global Investors würden in der Gunst der Investmentprofis ebenfalls an den Kölnern vorbeiziehen und hätten sich auf die Ränge zwei und drei gesetzt. ...

