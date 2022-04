Die Stadt Pforzheim und die Stadtwerke Pforzheim (SWP) werden das Ladesäulen-Netz für Elektroautos in der baden-württembergischen Stadt deutlich ausbauen. So sollen mindestens 100 weitere Ladepunkte an rund 50 Standorten entstehen. Am Anfang des Infrastrukturausbaus stand eine Analyse verschiedener Standortpotentiale, die die Mobilitätswerk GmbH für das städtische E-Mobilitätskonzept vorgenommen hat. ...

