Ergänzt die etablierten klinischen Aktivitäten von Alira Health in den USA und der EU im Mittelmeerraum durch eine starke Präsenz in Mitteleuropa

Alira Health, ein globales Beratungs- und Technologieunternehmen für das Gesundheitswesen, gab die Übernahme des Auftragsforschungsinstituts (CRO) Sourcia bekannt, welches Dienstleistungen für klinische Studien der Phasen I bis IV mit Schwerpunkt auf Biotechnologie, Medizinprodukte und digitale Therapeutika anbietet. Sourcia wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Europa, mit Hauptgeschäftssitz in Zevenbergen, Niederlande, und Niederlassungen in München, Deutschland, und Wien, Österreich.

"Der zunehmende Bedarf an zeit- und kosteneffizienter Arzneimittelentwicklung treibt die Nachfrage nach CRO-Dienstleistungen voran. Wir sind überzeugt, dass das integrierte Outsourcing-Modell von Sourcia besonders gut für die Bedürfnisse des heutigen Marktes geeignet ist", so Benjamin Chambon, Chief Commercial Officer von Alira Health. "Sourcia ist ein fest etablierter Akteur auf dem europäischen CRO-Markt mit einem sehr erfahrenen Führungsteam und einem guten Ruf in der VC-Community für sein Innovationsmuster. Wir fühlen uns unglaublich geehrt, Sourcia bei Alira Health willkommen zu heißen."

"Sourcias einzigartiges integriertes Outsourcing-Modell ermöglicht es Biotech- und MedTech-Kunden, klinische Studien mit einem Höchstmaß an Effektivität, Effizienz und Vertrauen zu verwalten", erklärte Verena Koepke, Managing Partner von Sourcia. "Wir sind sehr erfreut, zu Alira Health zu gehören und unsere Fähigkeiten im Bereich der klinischen Komplettdienstleistungen zu erweitern. Das breite Spektrum an technologiegestützten Beratungs- und Serviceleistungen von Alira Health, ergänzt durch die Mission der Humanisierung des Gesundheitswesens, ist die Richtung, in die sich unsere Branche bewegt."

Über Sourcia:

Sourcia wurde 2012 gegründet und ist ein Auftragsforschungsinstitut, das sich auf die Durchführung von klinischen Studien der Phasen I bis IV vor und nach der CE-Kennzeichnung spezialisiert hat. Sourcia ist in Europa mit seinem Hauptsitz in Zevenbergen, Niederlande, und mit operativen Niederlassungen in München, Deutschland, und Wien, Österreich, ansässig. Sourcia konzentriert sich vor allem auf kleine bis mittelgroße Biotech- und Medizintechnikunternehmen in Europa. Das Team verfügt über mehrjährige praktische Erfahrung und unterstützt seine Kunden auf dem Weg zum Erfolg, indem es für sie und ihre Unternehmen die beste, unvoreingenommene Outsourcing-Lösung findet.

www.sourcia.eu.

Über Alira Health:

Alira Health ist ein internationales, patientenorientiertes und technologiegestütztes Beratungsunternehmen, dessen Ziel die Humanisierung des Gesundheitswesens ist. Wir arbeiten mit Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und den Biowissenschaften zusammen, die Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus ihrer Lösungen suchen. Von der Entwicklung bis zur medizinischen Versorgung ergänzen wir das Fachwissen unserer Kunden durch ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen, darunter Lösungen für Forschung und klinische Entwicklung, technologiegestützte Beratung und praxisnahe Evidenz.

Unser integriertes und multidisziplinäres Team aus über 500 Wissenschaftlern, Strategen, Ökonomen, Medizinern und Biostatistikern arbeitet in unseren nordamerikanischen, europäischen und asiatischen Niederlassungen zusammen und berät 80 der Top-50 %-MedTech-Unternehmen und 75 der Top-50 %-Pharmaunternehmen.

Weitere Informationen unter: https://alirahealth.com/.

