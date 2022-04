Produktionssteigerung und Marktwachstum bei Cannabis für den Freizeitgebrauch

Toronto, Ontario, 6. April 2022 - Ayurcann Holdings Corp. (CSE: AYUR, OTCQB: AYURF, FWB: 3ZQ0) ("Ayurcann" oder das "Unternehmen"), ein führendes kanadisches Unternehmen im Bereich der Cannabis-Extraktion, das sich auf die Verarbeitung und Co-Herstellung von Cannabis und Hanf in pharmazeutischer Qualität spezialisiert hat und verschiedene Cannabis 2.0- und 3.0-Derivate für den Medizin- und Freizeitmarkt herstellt, freut sich, ein Update zu seinem Produktionswachstum und seinem Marktanteil bei Cannabis für Freizeitzwecke in Kanada zu geben.

Ayurcann Marktsegmente

Extraktion & Veredelung - Jahreskapazität von bis zu 300.000 kg. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen an, die Bulk-Extraktion, Winterisierung und fraktionierte Destillation umfassen.

Vertrieb von Bulk-Öl - Wachstum mit einem konstanten Bestand von über 300 kg THC und CBD. Damit bietet Ayurcann den Goldstandard für Bulk-Öl für lizenzierte Produzenten, Hersteller und Marken im medizinischen und Freizeit-Cannabisbereich.

White Label - Lösungen durch die Zusammenarbeit mit mehreren nationalen und internationalen Marken bei der Produktentwicklung und -vermarktung. Das Unternehmen verfügt über das Wissen und die Erfahrung, um Produkte erfolgreich auf den Markt zu bringen.

Ergebnisse und Highlights

Ayurcann verkaufte THC- und CBD-Destillate mit über 1 Milliarde Milligramm Cannabinoiden auf dem kanadischen Markt für Vapes, Tinkturen, Topicals und Edibles und arbeitete mit den meistverkauften Marken in ganz Kanada und international zusammen.

Ayurcann wurde nominiert und hat 2 Branchenpreise als Top Canadian Processors und Top Tolling Provider in der kanadischen Cannabis-Industrie gewonnen.

Ayurcann hat zahlreiche Aufträge aus Ontario, Manitoba, Alberta, Saskatchewan und New Brunswick erhalten und ausgeführt, wobei sich die Marke Fuego Vapes in den Provinzen als Verkaufsschlager etabliert hat.

Die Marken Vida Tinctures und Glow Topicals steigern aufgrund ihres Wertes und ihrer hohen Potenz ihren Marktanteil.

Das Unternehmen hat mit Tetra Oils Inc. eine Absichtserklärung über den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an deren hundertprozentiger Tochtergesellschaft Joints and Hustle & Shake Inc. ("Joints and Hustle") abgeschlossen. Diese hält Vermögenswerte, die die Marken ‚Joints' und ‚Hustle and Shake' umfassen (die "Übernahme"). Die Marken haben mehrere SKUs und werden in den Provinzen Ontario, British Columbia, Alberta, Manitoba, Saskatchewan und New Brunswick vertrieben. Ayurcann liefert derzeit das gesamte erforderliche CBD- und THC-Destillat und -Isolat für die Produkte des Unternehmens. Mit marktführenden Produkten unter der Marke ‚Joints' bietet Joints und Hustle eine Auswahl an hochwirksamen CBD-Ölen, während sich die ‚Hustle & Shake'-Traditionsmarke auf 3 Vape-SKUs konzentriert, die auf dem Markt sind. Die Gegenleistung für die Übernahme wurde auf $7.200.000 festgelegt und wird durch die Ausgabe von 40.000.000 Stammaktien von Ayurcann (die "Gegenleistungsaktien") beglichen. Nach Abschluss der Übernahme werden die Gegenleistungsaktien in einem Treuhandkonto bei einem Treuhänder hinterlegt und gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung nach und nach freigegeben, sobald Joints und Hustle innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss der Übernahme bestimmte Meilensteine erreicht haben. Sind die Meilensteine nicht innerhalb von 12 Monaten erreicht, werden die Aktien, die nicht gemäß den Bedingungen der Treuhandvereinbarung an Tetra Oils Corp. freigegeben wurden, an das Unternehmen zurückgegeben und gelöscht.

Finanzielle Ergebnisse

Ayurcann hat seine jüngsten Finanzergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt, die das vierte Quartal in Folge mit positiven Ergebnissen zeigen.

Ayurcann leitete ein normales Emittentenangebot ein und setzt die Gespräche mit Investoren und Aktionären fort, um seine Bemühungen um einen seiner Meinung nach unterbewerteten Vermögenswert in der kanadischen Cannabis-Branche zu verstärken.

Marktdurchdringung und neue Chancen

Ayurcann arbeitet mit 8 Cannabis-Marken für den Freizeitgebrauch zusammen und ist in über 500 Provinzen eingetragen.

Ayurcann bringt neue SKUs auf den Markt, wobei die auf Destillate ausgerichteten Produkte den Weg bereiten. Die Vape-Marken sind Bravo6, Xplor und Oy Vapes sowie Her Highness für Intimacy-Öle.

- Bravo6 ist eine hochwirksame THC-Vape-Marke, die sich an Gaming- und Cannabis-Enthusiasten richtet.

- Oy Vapes! ist eine Partnerschaft mit einer kulturspezifischen, hochwirksamen White-Label-THC-Vape-Marke.

- Xplor ist eine Vape-Marke mit CBD- und 1:1-Formulierung, die sich an Kunden richtet, die nach medizinischen Alternativen suchen.

- Her Highness ist ein auf Intimität ausgerichtetes Genussöl, das die Erfahrung der Verbraucher mit CBD- und THC-Produkten im Schlafzimmer verbessert.

Marktwahrnehmung

Das Unternehmen hat Stockhouse Publishing Ltd. ("Stockhouse") beauftragt, bei der Steigerung des Bekanntheitsgrades zu helfen und das Unternehmen bei der Kommunikation zu unterstützen. Stockhouse wird unabhängige Forschungsartikel über das Unternehmen verfassen und verbreiten sowie eine Strategie für die sozialen Medien entwickeln und umsetzen. Das Unternehmen wird Stockhouse in den nächsten 6 Monaten 5.000 Dollar pro Monat für seine Dienste zahlen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.stockhouse.com.

Das Unternehmen hat die Independent Trading Group ("ITG") beauftragt, Market-Making-Dienstleistungen in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Canadian Securities Exchange ("CSE") zu erbringen. ITG wird die Aktien des Unternehmens an der CSE und an allen anderen Handelsplätzen mit dem Ziel handeln, einen angemessenen Markt aufrechtzuerhalten und die Liquidität der Stammaktien des Unternehmens zu verbessern. Das Unternehmen wird ITG für seine Dienstleistungen 5.000 Dollar pro Monat zahlen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.independent-trading-group.com.

Der Chief Executive Officer von Ayurcann, Herr Igal Sudman, erklärte dazu: "Wir begrüßen die Richtung, die Ayurcann eingeschlagen hat, und freuen uns, dass unsere Marktdurchdringung und unsere Einnahmen beständig wachsen. Wir sind stolz darauf, dass wir mit den neuen Produkten, die jetzt in verschiedenen Kategorien in ganz Kanada im Bereich Freizeit-Cannabis angeboten werden, ein kontinuierliches Wachstum verzeichnen können."

Herr Sudman kommentierte außerdem das operative Wachstum und den Eintritt in neue Märkte: "Wir bauen unsere Produktion, Innovation und Partnerschaften weiter aus. Mit einer Extraktionskapazität für Bulk-Biomasse von bis zu 300.000 Kilogramm pro Jahr und der Fähigkeit, bis zu 3 Millionen Produktionseinheiten für den medizinischen und den Freizeitmarkt gemeinsam mit anderen Unternehmen abzufüllen, sind wir zuversichtlich, Werte für unsere Aktionäre zu schaffen und Marktanteile in der Branche zu gewinnen."

Über Ayurcann

Ayurcann ist ein führender Anbieter von Lösungen nach der Ernte mit Schwerpunkt auf der Bereitstellung und Entwicklung von kundenspezifischen Prozessen und Produkten in Pharmaqualität für die Genussindustrie und die medizinische Cannabisbranche in Kanada. Ayurcanns Hauptaugenmerk ist darauf gerichtet, Partner der Wahl für führende kanadische und internationale Cannabismarken zu werden, indem es branchenführende, proprietäre Dienstleistungen wie Extraktion, Formulierung, Produktentwicklung und kundenspezifische Herstellung anbietet.

