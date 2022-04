Die zweitägige virtuelle Veranstaltung befasst sich mit der Integration von Edge Computing und KI, Branchentrends und Display-Technologien

Nach den erfolgreichen virtuellen Tech Forum-Events 2021 veranstalten AUO, ein weltweit führender Anbieter und Pionier für optoelektronische Lösungen, und ADLINK Technology Inc. einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich Edge Computing, ihr erstes gemeinsames virtuelles Technologieforum für die EMEA-Region. Die zweitägige Veranstaltung, die die zukünftigen Möglichkeiten von KI und Edge-Visualisierung erforscht, wird die neuesten Branchentrends in den Bereichen KI und 5G beleuchten, die eine verstärkte Visualisierung von Edge-Computing-Ergebnissen und die daraus resultierende Nachfrage nach High-End-Displays vorantreiben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220406005016/de/

AUO President and COO, Frank Ko (left), and ADLINK Chairman and CEO, Jim Liu (right) join "Visualization at the Edge" EMEA Tech Forum (Photo: Business Wire)

Im Rahmen der Veranstaltung werden Frank Ko, Präsident und COO von AUO, und Jim Liu, Chairman und CEO von ADLINK, neben Partnern aus dem gesamten KI-Ökosystem darunter NVIDIA, Intel und Amazon Web Services (AWS) Keynotes halten. Die Teilnehmer können auch anwendungsspezifische Breakout-Sessions mit Branchenexperten aus den Bereichen Gesundheitswesen, Fertigung, Mobilität und Einzelhandel besuchen.

"Die strategische Zusammenarbeit zwischen AUO und ADLINK schafft komplementäre Vorteile für die Kunden und ermöglicht die Visualisierung von Edge-Computing-Ergebnissen durch hervorragende interaktive Mensch-Maschine-Schnittstellen", sagte Frank Ko, Präsident und COO von AUO. "Nach einem sehr erfolgreichen Forum für den APAC-Markt freuen wir uns darauf, diesen Einblick in die EMEA-Region zu ermöglichen. Der Boom in verschiedenen vertikalen Märkten in der Region hat Visualisierungsgeräte zu einem wesentlichen Faktor für die Entwicklung einer vernetzten und intelligenten Welt gemacht."

"Da die Produktion, das Gesundheitswesen und der Einzelhandel immer stärker automatisiert und intelligenter werden, haben wir erkannt, dass die Bedeutung der Visualisierung von Edge Computing unterschätzt wird, da 83% der Daten durch visuelle Darstellung absorbiert werden", sagte Jim Liu, Chairman und CEO von ADLINK. "Die besondere Stärke von ADLINK liegt in der Kombination von Edge-Computing-Geräten mit KI, die den Kunden intelligente Entscheidungsmöglichkeiten bieten. Diese Erfahrung, kombiniert mit dem Fachwissen von AUO im Bereich Display-Lösungen, wird einen wertvollen Einblick in die Möglichkeiten von Edge-KI, autonomer Mobilität und privaten 5G-Netzwerkanwendungen bieten."

Zu den Keynote-Sessions zählen:

"Edge Innovations, Ecosystems and Beyond" (Edge-Innovationen, Ökosysteme und mehr) von Frank Ko, Präsident und COO von AUO Erörterung des Themas, wie 5G, KI, Edge Computing und IoT "Display Everywhere 2.0" weiter vorantreiben und zu einer Ära führen, in der Displays allgegenwärtig sind und das Kundenerlebnis verbessert wird.

"Edge is the Future" (Edge ist die Zukunft) von Jim Liu, Chairman und CEO von ADLINK Technology Thema ist die sofortige Datenerfassung, -analyse und -kommunikation zur Steigerung des Umsatzes und Senkung der Produktionskosten.

Fokussierung von Edge-Visualisierungsanwendungen in wichtigen vertikalen Feldern in EMEA

Die wichtigsten vertikalen Bereiche für die Visualisierung von Edge Computing sind das intelligente Gesundheitswesen und die neue Ära der intelligenten Chirurgie, die intelligente Mobilität und Fertigung sowie der intelligente Einzelhandel. Diese erfordern die Integration von Displays und Edge-Computing-Technologien, wie z. B. medizinische Displays, Einzelhandelskassen, Selbstbedienungskioske, digitale Beschilderung, autonomes Fahren, Verkehrsmanagement, HMI in Fabriken und AMR usw. Die AUO-Tochtergesellschaften AUO Display Plus (ADP) und ComQi-JohnRyan werden zeigen, dass durch den Einsatz fortschrittlicher Displaytechnologie in verschiedenen Bereichen zur Visualisierung der Ergebnisse von Edge Computing und Datenintegration die Bedürfnisse spezifischer Nutzer in intelligenten vertikalen Bereichen erfüllt werden können. Gemeinsam werden AUO und ADLINK das Ökosystem entlang der Wertschöpfungskette weiter ausbauen und die bereichsübergreifende Zusammenarbeit mit Partnern fördern.

* Für weitere Informationen und zur kostenlosen Anmeldung besuchen Sie bitte die Website: https://auoxadlink-forum-emea.vfairs.com/en/

ÜBER AU OPTRONICS

AU Optronics Corp. ("AUO") ist einer der weltweit führenden Anbieter von optoelektronischen Lösungen. Auf der Grundlage seiner umfassenden Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionserfahrung bietet AUO eine breite Palette von Display-Anwendungen und intelligenten Lösungen an, die Software und Hardware integrieren, und nutzt seine Kernkompetenzen, um in neue Geschäftsbereiche wie Solar, intelligenter Einzelhandel, allgemeine Gesundheit, Kreislaufwirtschaft und intelligente Fertigungsdienstleistungen einzusteigen. Darüber hinaus ist AUO seit 2010 im Dow Jones Sustainability World Index vertreten. Der konsolidierte Nettoumsatz von AUO belief sich im Jahr 2021 auf 370,69 Milliarden NT$. Weitere Informationen finden Sie unter AUO.com.

Safe-Harbour-Hinweis

AU Optronics Corp. ("AUO" oder das "Unternehmen") (TWSE: 2409), ein weltweit führender Hersteller von TFT-LCD-Panels, gab heute die oben genannten Neuigkeiten bekannt. Mit Ausnahme von Aussagen, die sich auf historische Sachverhalte beziehen, enthalten die Aussagen in dieser Mitteilung "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen, Prognosen und Überzeugungen des Managements zu diesem Zeitpunkt, unter anderem in Bezug auf künftige Einnahmen und Kosten, finanzielle Performance, technologische Veränderungen, Kapazitäten, Auslastungsraten, Erträge, Prozess- und geografische Diversifizierung, künftige Expansionspläne und Geschäftsstrategie. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Flachbildschirmindustrie, dem TFT-LCD-Markt, der Akzeptanz unserer Produkte und der Nachfrage nach ihnen, Technologie- und Entwicklungsrisiken, Wettbewerbsfaktoren und anderen Risiken. Darüber hinaus enthält unser Jahresbericht weitere Informationen über diese und andere Faktoren, die unsere Finanzergebnisse beeinflussen und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den von uns gemachten zukunftsgerichteten Angaben abweichen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an spätere Ereignisse, neue Informationen oder zukünftige Umstände anzupassen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220406005016/de/

Contacts:

Für weitere Informationen:

AUO Corporate Communication Division

Jessie Lee Tel: +886-3-5008800 ext 3206 E-Mail: jessie.jc.lee@auo.com

Weina Chen Tel: +886-3-5008800 ext 6536 E-Mail: weina.chen@auo.com