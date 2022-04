N+V AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Ankauf

N+V AG: Kaufangebot an die Inhaber der von der Gaz Capital S.A. & Gaz Finance PLC begebenen Anleihen



06.04.2022 / 15:35



Die N+V AG bietet den Inhabern der von der Gaz Capital S.A. & Gaz Finance PLC begebenen Anleihen an, ihre Schuldverschreibungen mit der ISIN

XS0191754729 / XS0316524130 / XS0805570354 / XS0885736925 / XS0906949523 / XS1521039054 / XS1721463500 / XS1795409082 / XS1911645049 / XS1951084471 / XS2124187571 / XS2157526315 / XS2196334671 / XS2243631095 / XS2243635757 / XS2243636219 / XS2291819980 / XS2301292400 / XS2363250833 / XS2408033210

zu erwerben.



Die Angebotsunterlagen können unter www.nv.ag abgerufen oder wahlweise per E-Mail kontakt@nv.ag angefordert werden.



Die Angebotsunterlagen enthalten alle Konditionen, regionale Beschränkungen und technischen Details zur Abwicklung. Bei Rückfragen setzen Sie sich bitte mit der N+V AG in Verbindung.

