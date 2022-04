Seit unserer letzten Kommentierung vom 29.03. hat sich in Bezug auf das Handelsgeschehen bei unseren drei heutigen Protagonisten AMD, Nvidia und Intel so einiges getan. Noch Ende März hegten die drei Tech-Werte durchaus weitere Aufwärtsambitionen. Mittlerweile dominieren jedoch Gewinnmitnahmen das Handelsgeschehen. Wichtige Unterstützungen geraten immer mehr in den Fokus. Die bange Frage lautet daher: Geraten die Aktien nun in schweres Fahrwasser? ...

