Wien (www.fondscheck.de) - Zum 1. April 2022 hat die deutsche Niederlassung von Schroders ihre Portfolio Management-Kapazitäten ausgeweitet, so die Experten von "FONDS professionell".Frank Thormann sei bislang beim britischen Stammhaus Portfolio Manager im Global Equities Team gewesen und nun zu Beginn des Monats in derselben Funktion an den deutschen Standort gewechselt. Thormann manage als Lead Portfolio Manager den Schroder ISF Global Equity Alpha (ISIN LU0248168428/ WKN A0JJ1A) sowie den Schroder ISF US Large Cap (ISIN LU0248185604/ WKN A0JJ0U), der über ein Volumen von 2,34 Milliarden US-Dollar verfüge. ...

