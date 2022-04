Nach den erfolgreichen Netflix-Hit "Inventing Anna" hatte auch der Streaming-Anbieter RTL+ sein Interesse an Anna Sorokin bekundet, der am 14. April ausgestrahlt wird.Anna Sorokin alias Anna Delvey führte die New Yorker High Society an der Nase herum, indem sie vorgab, eine reiche Erbin zu sein, die in New York einen innovativen Kunstclub gründen wolle. Mit Erfolg betrog sie Freunde und Banken, denen sie insgesamt 250.000 Euro abluchste. 2019 ist Sorokin wegen Betruges angeklagt und inhaftiert worden. Während der Inhaftierung verkaufte sie die Rechte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...