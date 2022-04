5.000 Patienten weltweit behandelt

Die Vielseitigkeit und Innovation von Abiomeds (NASDAQ: ABMD) Impella 5.5 mit SmartAssist Herzpumpe, einer minimalinvasiven Vorwärtsfluss-Herzpumpe, führt zu weiteren Anwendungen dieser richtungweisenden Technologie in der ganzen Welt. Wie Abiomed bekanntgab, wurde jetzt der erste Patient in Japan erfolgreich mit der Impella 5.5 mit SmartAssist Herzpumpe behandelt. Zusätzlich hat die Zahl der global mit dieser Herzpumpe behandelten Patienten die Schwelle von 5.000 überschritten.

Surgeons at Osaka Police Hospital view a fluoroscopy image showing Impella 5.5 with SmartAssist pumping in the patient's heart during the first procedure in Japan. (Photo: Business Wire)

Der erste mit der Impella 5.5 mit SmartAssist Herzpumpe in Japan durchgeführte Eingriff fand im Osaka Police Hospital statt, wo ein 82-jähriger Mann mit einem kardiogenen Schock behandelt wurde. "Unsere Klinik ist stolz darauf, als erste in Japan Patienten mit der Impella 5.5 mit SmartAssist Herzpumpe zu behandeln", so Dr. med. Yoshiki Sawa, PhD, Direktor am Osaka Police Hospital. "Wir sind sehr froh über den Einsatz dieser innovativen Technologie und freuen uns darauf, unseren Patienten mit akutem Herzversagen eine minimalinvasive chirurgische Option anbieten zu können."

Der Meilenstein des 5000. Eingriffs wurde von Dr. Tamer Attia am Emory University Hospital in Atlanta an einer 41-jährigen Patientin mit Kardiomyopathie durchgeführt. "Die Impella 5.5 mit SmartAssist Herzpumpe hat die Art und Weise, wie wir Patienten in kardiogenem Schock und mit Kardiomyopathie unterstützen können, komplett verändert", erklärte Dr. med. Mani Daneshmand, Leiter der chirurgischen Abteilung für Thoraxtransplantations- und mechanische Kreislaufunterstützung am Emory University Hospital. "Angesichts der Sicherheit und Wirksamkeit der Impella 5.5 mit SmartAssist Herzpumpe können Dr. Attia und sein Team Patienten behandeln, für die es andernfalls keine Möglichkeiten der Herzerholung gegeben hätte."

Die Impella 5.5 mit SmartAssist Herzpumpe ist:

minimalinvasiv, sodass eine Sternotomie bzw. Kernbohrung der linken Herzkammer entfallen kann;

für Herzchirurgen konzipiert und wird über die Arteria axillaris oder die anteriore Aorta implantiert;

Vorwärtsfluss erzeugend, um koronare Durchblutung und Nierenperfusion bereitzustellen;

vollständig entlastend, um den Sauerstoffbedarf und die Belastung des Herzens zu reduzieren;

mit SmartAssist ausgestattet, um Entwöhnungsalgorithmen bereitzustellen und so die Überlebenschancen und die Erholung des natürlichen Herzens zu optimieren.

Darüber hinaus werden mehr als 90 Prozent der Patienten in der Cloud über Impella Connect sicher überwacht, sodass behandelndes Gesundheitspersonal rund um die Uhr Zugang zu den Impella-Daten hat.

Die Impella 5.5 mit SmartAssist Herzpumpe erhielt im Jahr 2019 die höchste Zulassungsstufe für Sicherheit und Wirksamkeit von der US-amerikanischen Aufsichtsbehörde FDA und wird jetzt in mehr als 350 medizinischen Zentren in den USA für Indikationen wie AMI-bedingter kardiogener Schock, Kardiomyopathie und kardiogener Schock nach einer Kardiotomie eingesetzt. In der Vergangenheit lag die Überlebensrate bei kardiogenem Schock bei rund 50 Prozent. Eine in der Fachzeitschrift Innovations veröffentlichte Studie mit 200 Patienten, die an 42 Kliniken in den USA mit der Impella 5.5 mit SmartAssist Herzpumpe behandelt wurden, zeigte eine 74-prozentige Überlebensrate bis zur Entfernung der Pumpe, wobei 58 Prozent dieser Patienten eine Erholung des eigenen Herzens erzielten.

