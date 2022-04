München (ots) -Haushaltswoche im Plenum: Es geht um mehr als 71 Milliarden Euro für 2022. Die CSU-Fraktion beschließt heute den Etat für den Bereich Wohnen, Bau und Verkehr.Im Bereich Wohnen, Bau und Verkehr mit einem Gesamtetat von 4,67 Milliarden Euro liegt ein Fokus der CSU-Fraktion insbesondere auf einer Offensive für den öffentlichen Nahverkehr. Die Mittel für die Schiene werden auf 1,5 Milliarden Euro erhöht, im Schienenpersonennahverkehr. 80 Millionen Euro sind im Haushalt 2022 für das 365 Euro-Jugendticket eingesetzt.Dazu Jürgen Baumgärtner, verkehrspolitischer Sprecher der CSU-Fraktion:"Wohnen und Mobilität sind Grundbedürfnisse für alle. Wir schreiben den Menschen nicht vor, wie sie zu leben oder sich zu bewegen haben. Stattdessen schaffen wir Angebote - in den Metropolen und im ländlichen Raum."Dazu der Berichterstatter im Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen zum Fachbereich Wohnen, Bau und Verkehr, Georg Winter:"Der bayerische Haushalt 2022 gibt eine starke Antwort auf die aktuellen Herausforderungen - von Corona bis zur Flüchtlingswelle, auch besonders in den Schlüsselbereichen Wohnen, Bau und Verkehr. Wir investieren hier - und mit einem Gesamtetat von 71,2 Milliarden Euro - mit Augenmaß nachhaltig in die Zukunft."Die Haushaltsberatungen werden mit den Ressorts Umwelt und Verbraucherschutz sowie Gesundheit und Pflege fortgesetzt.Ausführliche Informationen zum Haushalt 2022 finden Sie hier:https://www.csu-landtag.de/haushalt2022Pressekontakt:Ursula HoffmannPressesprecherinE-Mail: ursula.hoffmann@csu-landtag.deBirger NemitzStellv. PressesprecherE-Mail: birger.nemitz@csu-landtag.deMarcel EscherPressereferent und Referent für Social MediaE-Mail: marcel.escher@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/5190772