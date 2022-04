Straubing (ots) -



Die Beschuldigten sollen gezielt die Auseinandersetzung mit dem Staat und mit Andersdenkenden gesucht und schwere Gewalttaten begangen und vorbereitet haben. Es ist eine gute Nachricht, dass der Sicherheitsapparat die rechtsextreme Szene mittlerweile so intensiv im Blick hat. Der Rechtsstaat hat gegen seine Feinde aufgerüstet. (...) Alarmierend indes ist, dass Verdächtige immer wieder in den bewaffneten staatlichen Organisationen zu finden sind, bei Polizei und Bundeswehr. Auch der Militärische Abschirmdienst war bei der Aktion am Mittwoch mit von der Partie.



