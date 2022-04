GR Silver Mining hat die Silber- und Goldzonen auf seinem Projekt San Marcial in Mexiko durch erfolgreiche Untertagebohrungen deutlich erweitert. Unter anderem stießen die Geologen auf bis zu 1,4 Kilogramm Silber. Das Potenzial zur Vergrößerung der Ressource ist hoch.

GR Silver Mining: Hohe Silbergrade auf San Marcial

GR Silver Mining (0,25 CAD | 0,19 Euro; CA36258E1025) hat erst vor wenigen Tagen erfolgreich 7,35 Mio. Dollar bei Investoren über ein Private Placement eingesammelt (siehe hier). Nun melden die Kanadier Ergebnisse aus drei Bohrungen aus dem vergangenen Jahr vom Plomosas-Projekt in Mexiko. Dort, in der Zone San Marcial, stieß man erneut bei Untertagedrills auf hohe Gold- und Silbergrade. Sie bestätigen die Erweiterung des Mineralkörpers in der Tiefe sowie entlang des Streichens, was eine potenzielle Ressourcenerweiterung ...

