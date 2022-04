FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 20. April





DONNERSTAG, DEN 07. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Gerresheimer, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Bauer, Jahreszahlen (endgültig) (10.00 Bilanz-Pk online) 10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung (online) 10:00 CHE: Swiss Re, Investorentag



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Nestle, Hauptversammlung (online)

CHE: Emmi, Hauptversammlung (online)



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 03/22

07:00 JPN: Frühindikatoren 02/22 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 02/22

08:00 DEU: Öffentlicher Gesamthaushalt (Vierteljährliche Kassenergebnisse), Jahr 2021

09:00 HUN: Handelsbilanz 02/22 (vorläufig)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 02/22

12:00 IRL: Industrieproduktion 02/22

12:00 IRL: Verbraucherpreise 03/22

13:30 EUR: EZB, Sitzungsprotokoll 10.3.22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

21:00 USA: Konsumentenkredite 02/22



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundestag mit Entscheidung über allgemeine Impfpflicht

09:00 DEU: BGH entscheidet zur finanziellen Beteiligung eines früheren Konstruktionsleiters am Erfolg des Porsche 911

09:30 DEU: Online-Pk Google und Handelsverband Deutschland (HDE) zu Studienergebnissen und Bekanntgabe der erfolgreichsten Händler Deutschlands

11:00 EUR: EU-Agrarminister beraten über Ukraine-Krieg und CO2-Abbau

12:00 DEU: Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Thema sind die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. Unter anderem wird es bei dieser Sonder-MPK um die Flüchtlingsverteilung und Finanzierungsfragen gehen. + 15.00 Beginn der Bund-Länder-Runde mit Scholz

+ nachmittags Pk mit Scholz, dem MPK-Vorsitzenden und NRW-Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) sowie der stellvertretenden MPK-Vorsitzenden, Berlins Regierungschefin Franziska Giffey (SPD) + Statement von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow

12:30 DEU: Mercedes-Benz-Vorstandsmitglied Markus Schäfer äußert sich zum Software-Standort Sindelfingen

16:30 USA: US-Finanzministerin Janet Yellen spricht an einer Universität zur Regulierung digitaler Währungen und Vermögenswerte

17:00 DEU: Pk der Fahrradwirtschaftsverbände zu Aussichten der Branche im Vorfeld des parlamentarischen Abends mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), den Geschäftsführern Uwe Wöll (VSF - Verbund Service und Fahrrad), Burkhard Stork (ZIV), Wasilis von Rauch (Zukunft Fahrrad) sowie die Ministerin für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Ina Brandes

UKR/GRC: Ukrainischer Präsident Selenskyj spricht per Video-Schalte zum griechischen Parlament

GBR: Britische Regierung will ihre Energie-Strategie vorstellen

BEL: Nato-Außenministertreffen (2. und letzter Tag)

Thema sind u.a. die Planungen für eine verstärkte Abschreckung Russlands in Reaktion auf den Ukraine-Krieg und die Arbeiten an dem neuen strategischen Konzept der Nato + 07.30 Ankunft der Minister

+ 09.30 Arbeitssitzung mit Gästen aus Partnerländern

+ 13.00 Arbeitssitzung

+ 15.45 Pk Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg



FREITAG, DEN 08. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: OMV, Q1 Trading Update

10:00 DEU: KfW, Bilanz-Pk (online)

10:00 ITA: UniCredit, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 02/22

06:30 JPN: Insolvenzen 03/22

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex (Deutschland und Bundesländer), März 2022

09:00 AUT: Industrieproduktion 02/22

09:00 HUN: Verbraucherpreise 03/22

09:00 ESP: Industrieproduktion 02/22

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 02/22

11:00 GRC: Verbraucherpreise 03/22

11:00 GRC: Industrieproduktion 02/22

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 02/22 (endgültig)



EUR: Fitch Ratingergebnis Finnland, Österreich, Rumänien

SONSTIGE TERMINE

09:00 Bundestag: Erste Lesung Steuerentlastungsgesetz 2022

SONNTAG, DEN 10. APRIL

FRA: Präsidentschaftswahl in Frankreich (erste Runde), Stichwahl am 24.04.2022

MONTAG, DEN 11. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

13:00 DEU: Mercedes-Benz Group, ESG Conference 2022 (online)

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 03/22

03:30 CHN: Verbraucherpreise 03/22

08:00 GBR: Industrieproduktion 02/22

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 02/22

08:00 GBR: Handelsbilanz 02/22

08:00 GBR: BIP 02/22

09:00 CZS: Verbraucherpreise 03/22



SONSTIGE TERMINE

EUR: Treffen der EU-Außenminister



DIENSTAG, DEN 12. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz

07:00 DEU: Evotec, Jahreszahlen

08:00 GBR: Ferrexpo, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Easyjet, Q2 Trading Update

10:00 DEU: Ceconomy, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke und der Saarstahl AG, Jahres-Pk im Hybrid- Format 13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung, Amsterdam

17:45 FRA: LVMH, Q1-Umsatz



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Dermapharm, Geschäftsbericht

CHE: Julius Bär, Hauptversammlung

CHE: Bucher, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 03/22

08:00 DEU: Verbraucherpreise 03/22 (endgültig)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 03/22

08:45 FRA: Handelsbilanz 03/22 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 04/22

12:00 PRT: Verbraucherpreise 03/22 (endgültig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 03/22

14:30 USA: Realeinkommen 03/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



MITTWOCH, DEN 13. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 03/22

07:00 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen

08:00 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung

08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen

12:30 USA: BlackRock, Q1-Zahlen

12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q1-Zahlen

13:00 USA: Fastenal, Q1-Zahlen

14:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung

15:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung (online)



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Auto1 Group, Q1-Umsatz

NLD: KPN, Hauptversammlung

USA: First Republik Bank, Q1-Zahlen

USA: Delta Airlines, Q1-Zahlen

USA: Bed Bath & Beyond, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 03/22

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 02/22

08:00 GBR: Verbraucherpreise 03/22

09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/22 (endgültig)

10:00 ITA: Industrieproduktion 02/22

11:00 EUR: Industrieproduktion 02/22

11:30 DEU: Anleihe, Volumen: 4 Mrd EUR, Laufzeit: 10 Jahre 14:00 POL: Leistungsbilanz 02/22

14:30 USA: Erzeugerpreise 03/22

16:00 CND: Zentralbank, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Jahres-Pk der Wellpappen-Industrie, Darmstadt

DONNERSTAG, DEN 14. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: VAT, Q1-Umsatz

07:00 SWE: LM Ericsson, Q1-Zahlen

07:00 NLD: TomTom, Q1-Zahlen und Hauptversammlung

08:00 FRA: Hermes, Q1-Umsatz

10:00 NLD: Shop Apotheke, Hauptversammlung

10:30 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung (online)

12:45 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen

12:45 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen

14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen

USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbraucherpreise 03/22

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 03/22

14:30 USA: Im- und Exportpreise 03/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 USA: IWF-Chefin Georgiewa spricht vor gemeinsamer Frühjahrstagung mit der Weltbank 16:00 USA: Lagerbestände 02/22

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/22 (vorab)

HINWEIS

DNK/NOR: Feiertag, Börse geschlossen

USA: US-Anleihenmarkt bis 20.00 h



FREITAG, DEN 15. APRILTERMINE KONJUNKTUR14:30 USA: Empire State Index 04/2215:15 USA: Industrieproduktion 03/2215:15 USA: Kapazitätsauslastung 03/22HINWEISFeiertag "Karfreitag"AUT, AUS, BEL, CHE, DEU, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT; POL, SGP, SWE, USA Börsen geschlossenBörsen Japan, Russland, China und Korea geöffnet

MONTAG, DEN 18. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Industrieproduktion 03/22

04:00 CHN: BIP Q1/22

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 03/22

16:00 USA: NAHB Index 04/22



SONSTIGE TERMINE

USA: Beginn der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank



HINWEIS



Feiertag "Ostermontag"



AUT, BEL, DNK, GER, FIN, FRA, GBR HGK, ITA, LUX, NLD, NOR, AUS, PRT, SWE, CHE, ESP, Börsen geschlossen

Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet



DIENSTAG, DEN 19. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen

17:45 FRA: L'Oreal, Q1-Umsatz

22:00 USA: IBM, Q1-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Hasbro, Q1-Zahlen

USA: Halliburton, Q1-Zahlen

USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion 02/22 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 02/22

14:00 POL: Verbraucherpreise 03/22

14:30 USA: Wohnungsbaubeginne- und genehmigungen 03/22 15:00 USA: Neue IWF-Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft

SONSTIGE TERMINE

USA: Fortsetzung der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank

MITTWOCH, DEN 20. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Zur Rose, Q1-Umsatz

07:00 NLD: Just Eat Takeaway, Q1-Umsatz

07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen

07:00 NLD: ASM International, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Q1-Umsatz

08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Q1-Umsatz 08:00 NLD: Heineken, Q1-Zahlen

12:45 USA: First Horizon, Q1-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q3-Zahlen

18:00 FRA: Carrefour, Q1-Umsatz

22:00 USA: Alcoa, Q1-Zahlen

22:05 USA: Tesla, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Saipem, Q1-Zahlen

USA: Lam Research, Q3-Zahlen

USA: United Airlines , Q1-Zahlen

USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise 03/22

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 03/22

10:00 ITA: Handelsbilanz 02/22

11:00 EUR: Handelsbilanz 02/22

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 03/22

20:00 USA: Fed Beige Book



SONSTIGE TERMINE

USA: Fortsetzung der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank (bis 24.4.22) + 14.30 Uhr Pressekonferenz IWF-Chefin Kristalina Georgiewa + 15.15 Uhr Pressekonferenz Weltbank-Chef David Malpass + 21.30 Uhr G-20 Pressekonferenz



