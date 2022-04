Der Hamburger Windkraftanlagenbauer ist am vergangenen Wochenende Opfer eines Hackerangriffs geworden, was kurzzeitig auf die aktuell super-positive Stimmung gedrückt hat. Doch diese Schwierigkeiten scheinen mittlerweile zum größten Teil überstanden, findet die Aktie doch in die Erfolgsspur zurück.

Der Hackerangriff auf gleich mehrere Standorte des Windkraftanlagenbauers hat Teile des Unternehmens regelrecht lahm gelegt. Kurzzeitig war das Unternehmen gar nicht erreichbar, auch nicht für zahlreiche Mitarbeiter im Home Office. Daher ruhte der Betrieb stellenweise komplett, doch das scheint jetzt ausgestanden. Überhaupt läuft es bei Nordex momentan…

Der Windkraftanlagenbauer konnte Analysten und Experten jüngst vor allem beim Ausblick auf die kommenden Monate positiv überraschen. Denn nach einem Umsatz von 5,4 Milliarden Euro im Vorjahr will Nordex in diesem Jahr zwischen ...

