Die Online-Plattform Pinterest will stärker gegen Falschinformationen rund um den Klimawandel vorgehen. Dafür passt sie nun ihre Richtlinien an. Pinterest hat bereits in der Vergangenheit schneller als andere Online-Plattformen auf fragwürdige Inhalte reagiert und solche, die es als schädlich ansah, verboten. Dieses Prinzip wendet es nun auch auf den großen Themenkomplex Klimawandel an. Richtlinie gilt auch auf Marketingebene Das US-Unternehmen führt eine Richtlinie ein, die Fehlinformationen über den Klimawandel verbietet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...