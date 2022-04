DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Fortune-500-Technologiedienstleister, wurde in dem von der Everest Group veröffentlichten Bericht "PEAK Matrix for Life and Pensions Insurance Business Process Services/Third Party Administrators Service Provider 2022" als "Leader" ausgezeichnet.

DXC bietet ein Paket an Lösungen für die Versicherungsbranche an, das unter anderem Business Process Services (BPS) und Versicherungssoftware umfasst. DXC ist außerdem in den USA als lizenzierter Third-Party Administrator (TPA) und in Kanada als lizenzierter Broker-Dealer tätig und verfügt über ein umfassendes Know-how in den Bereichen Compliance und Regulierung.

In dem Bericht wird die Position von DXC auf dem Lebensversicherungs- und Altersvorsorgemarkt mit der höchsten Kategorie gewürdigt und enthält dazu folgende Stellungnahmen:

DXC hat sein Engagement im Bereich des Lebensversicherungs- und Altersvorsorgegeschäfts durch seinen strategischen BPS-Fokus bekräftigt und nutzt sein differenziertes Eigentum am Technologie-Stack und insbesondere seine Plattformen für die Policenverwaltung.

DXC hat seinen plattformbasierten Ansatz ausgebaut und bringt seine Plattform DXC Assure for Life and Wealth offensiv auf den Markt, insbesondere für neue (Policen-)Blöcke und neue Produkteinführungen. Das Unternehmen verzeichnet eine gute Geschäftsdynamik. Auch die Integration von DXC Assure mit eigenen Lösungen sowie mit Partnerlösungen und Lösungen aus dem Versicherungstechnologiebereich untermauert dieses Nutzenversprechen zusätzlich.



DXC hat seine Präsenz gefestigt, um neue/aktive Blöcke zu betreuen, und konzentriert sich gleichzeitig auf große Closed Block-Geschäfte, bei denen das Unternehmen bereits über umfangreiche Erfahrung verfügt und in die Modernisierung von Conversion-Methoden investiert hat.



DXC hat seine Präsenz in Nordamerika durch strategische Erfolge im Bereich Business Process Services (BPS) in Kanada erweitert.

"Die Auszeichnung von DXC als Leader sowie die hervorragenden Bewertungen, die wir für unsere Vision und unsere Strategie erhalten haben, unterstreicht die Stärke unserer Versicherungsdienstleistungen und unserer plattformorientierten Strategie", so Ray August, President des Unternehmensbereichs Insurance Software and Business Process Solutions. "Wir werden weiterhin in unsere Lösungen für das Lebensversicherungs- und Vermögensverwaltungsgeschäft investieren und unsere Kunden beim Wechsel von der alten zur neuen Lösung unterstützen, damit sie wiederum ihre Kunden besser bedienen und ihre Marktanteile steigern können."

"DXC hat auf dem Lebensversicherungs- und Altersvorsorgemarkt seine starke Position im Bereich BPS sowie als Third-Party Administrator gehalten. Das Unternehmen beeindruckt durch seinen umfangreichen, weiter wachsenden Kundenstamm, sein Engagement für die Entwicklung von IT/BPS-Synergien mittels der unternehmenseigenen BPaaS-Services und sein umfassendes Serviceangebot", so Somya Bhadola, Practice Director der Everest Group. "Eine ausgewogene, zielgerichtete Strategie für neue, aktive und geschlossene Blöcke verdeutlicht das Engagement von DXC in diesem Markt und positioniert das Unternehmen als Leader."

In diesem Bericht der Everest Group wurden 20 Anbieter auf der Grundlage ihrer Visionen, ihrer Fähigkeiten und ihres Einflusses auf dem nordamerikanischen Markt bewertet und in die Kategorien "Leader", "Major Contender" und "Aspirant" eingestuft. DXC war einer von nur fünf "Leaders". Das Unternehmen erhielt diese Auszeichnung bereits vor sieben Jahren, als der Bericht erstmals erschien.

Eine spezielle Version des Berichts PEAK Matrix for Life and Pensions (L&P) Insurance BPS/TPA Service Provider 2022 der Everest Group ist hier erhältlich. Vor Kurzem wurde DXC auch im Bericht Cloud Services PEAK Matrix Assessment 2022 von Everest als Leader ausgezeichnet.

