NanoTemper Technologies hat in Zusammenarbeit mit PharmAI die Freigabe von Proto bekannt gegeben, einer kostenlosen Webapplikation auf KI-Basis, die Wissenschaftlern die beste Markierungsstrategie zur effizienteren Messung von molekularen Wechselwirkungen angibt. Dieser Vorgang ist für die Entdeckung und Entwicklung neuer Medikamente notwendig. Proto ist eine der ersten kommerziellen Anwendungen der Datenbank AlphaFold für Proteinstrukturen, die vom EBI, einem Teil des EMBL, und von dem zu Alphabet gehörenden Unternehmen DeepMind frei zugänglich gemacht wurde.

Wissenschaftler, die sich mit der Erforschung neuer Medikamente befassen, müssen herausfinden und messen, wie gut sich Proteine an Moleküle binden, was eine Markierung, meist mit Hilfe eines Farbstoffs, erfordert. Wenn die falsche Markierungsstrategie ausgewählt wird, führt dies zu langwierigen und teuren Nachforschungen.

"Für Proto werden mehr als 700.000 Proteinstrukturen aus AlphaFold oder aus der Protein Data Bank der RCSB genutzt, um das geeignete Kontrastmittel für Bindungsmessungen vorzuschlagen", erläutert die Datenwissenschaftlerin Christina Wolf von NanoTemper. "Dadurch werden die Bindungsmessungen effizienter und verlässlicher, was den Wissenschaftlern wiederum mehr Vertrauen in ihre Ergebnisse verleiht."

Diese neuartige Markierungsvorhersage ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Optimierung von Experimenten im Bereich der Biotechnologie und der Pharmaindustrie mithilfe von künstlicher Intelligenz. "Wir wollen die Erforschung von Krankheiten und Therapeutika optimieren aus diesem Grund stellen wir das Instrument kostenlos zur Verfügung", so Philipp Baaske, Co-CEO von NanoTemper. "Es gibt zahlreiche seltene Krankheiten, deren Erforschung für große Pharmaunternehmen derzeit nicht rentabel ist. Die Möglichkeiten mit Software auf KI-Basis könnten kleineren Laboratorien die Chance geben, in Zukunft in die Arzneimittelforschung einzusteigen und durch ihre Arbeiten neue Therapien zu ermöglichen, was uns allen zugutekommen wird", ergänzt Joachim Haupt, CEO von PharmAI.

Über NanoTemper Technologies

Unsere Mission bei NanoTemper Technologies ist die Entwicklung und Herstellung von biophysikalischen Instrumenten für Wissenschaftler auf dem Gebiet der Entdeckung und Entwicklung von Wirkstoffen, zu deren Arbeitsalltag herausfordernde Charakterisierungen gehören. Die Zusammenarbeit mit Forschenden, die etwas in der Welt bewegen wollen, finden wir spannend. Wenn Sie vor Herausforderungen im Bereich Affinitätsscreening, molekulare Wechselwirkungen, Proteinstabilität, Proteinexpression oder Proteinqualität stehen, sollten wir miteinander sprechen.

Über PharmAI

Der Auftrag von PharmAI besteht darin, die Entwicklung von Arzneimitteln in frühen Stadien erheblich effizienter zu machen, indem die Erfolgsquoten erhöht und gleichzeitig die Kosten gesenkt werden. Erreicht wird dies über eine bahnbrechende, auf KI beruhende Plattform für die 3D-Analyse von Proteinstrukturen. Durch diese Technologie wird der Zeitraum für die Entdeckung neuer therapeutischer Moleküle drastisch gekürzt. PharmAI wurde 2019 als Ausgliederung aus der Technischen Universität Dresden gegründet.

