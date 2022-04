Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Personalie

CEO der Bank Cler, Mariateresa Vacalli, wird neue Herausforderung annehmen



06.04.2022 / 20:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Bank Cler-CEO Mariateresa Vacalli hat sich entschieden, den Konzern BKB zu verlassen, um eine neue Herausforderung anzunehmen. Sie wurde von der Schweizerischen Post AG als Verwaltungsratsmitglied nominiert und wird spätestens per 3.5.2022 die Bank Cler bzw. den Konzern BKB verlassen. Als CEO der Bank Cler war Mariateresa Vacalli zudem Beisitzerin in der Konzernleitung BKB. Der Konzern BKB bedauert ihren Entscheid, wünscht Mariateresa Vacalli jedoch viel Erfolg für ihre Zukunft. Mariateresa Vacalli hat die Leitung der Bank Cler am 1.9.2019 übernommen und die erfolgreiche Entwicklung der Bank in den letzten Jahren massgeblich geprägt. Medienmitteilung (PDF)

