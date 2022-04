Die Ölpreise sind am Mittwoch nach anfänglichen Gewinnen deutlich unter Druck geraten. Am Abend kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 101,54 US-Dollar. Das sind 5,10 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 5,18 Dollar auf 96,80 Dollar.Belastet wurden die Ölpreise durch die am Nachmittag veröffentlichten Daten zu den Rohöllagerbeständen in den USA. Die Bestände sind in der vergangenen Woche überraschend gestiegen. Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...