Immer mehr Unternehmen sehen im Metaverse und in NFTs eine große Chance. Nun will allem Anschein nach auch Starbucks das Metaverse betreten. Auch wenn nicht viele Details genannt worden sind, dürfte es bereits in diesem Jahr geschehen. Wie Starbucks-CEO Howard Schultz in einer öffentlichen Versammlung angekündigt hat, plane das Unternehmen noch im Jahr 2022 den Einstieg in das NFT-Geschäft. Wenige Stunden später bestätigte das Unternehmen die Nachricht. Schultz: "Starbucks verfügt über die besten Werkzeuge und Sammlungen" Schultz selbst erkundigte sich bei den Zuhörern, wie viele von ihnen schon einmal von NFTs gehört hätten ...

