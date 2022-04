Der globale Enabler wurde für die Ausweitung grenzüberschreitender E-Commerce-Lösungen auf neue Regionen, darunter Hongkong und Europa, ausgewählt

i2c Inc., ein führender Anbieter im Bereich digitaler Zahlungs- und Bankentechnologie, gab heute seine Partnerschaft mit PingPong bekannt. PingPong ist ein in Hangzhou, China, ansässiges Fintech-Unicorn, das Unternehmern moderne, länderübergreifende E-Commerce-Zahlungslösungen anbietet.

PingPong setzt auf die agile SaaS-Plattform von i2c und wird sein bestehendes Kreditangebot für Geschäftskunden auf neue Regionen, insbesondere Hongkong SAR und Europa, ausweiten. Das Produkt bietet Händlern den Zugang zu Sofortauszahlungen und ermöglicht Transaktionsgebühren von nur 1 im Gegensatz zu den 5 Gebühren, die diesen internationalen Händlern in der Vergangenheit in Rechnung gestellt wurden.

"Wir freuen uns sehr, mit einer so innovativen Plattform zusammenzuarbeiten, die den internationalen E-Commerce für Verkäufer neu definiert", sagte Aurangzaib Khan, General Manager der Region MEA bei i2c. "Durch die Bereitstellung einer Komplettlösung für den Zahlungsverkehr auf einem riesigen B2B-Markt mit wichtigen Unterscheidungsmerkmalen wie Echtzeittransaktionen und deutlich niedrigeren Transaktionsgebühren beseitigt PingPong internationale geschäftliche Barrieren und stellt die Bedürfnisse der Verkäufer in den Vordergrund."

"Wir haben uns für die Zusammenarbeit mit i2c entschieden, weil das Unternehmen über eine weitreichende globale Präsenz und unerreichte Erfahrung im digitalen Zahlungsverkehr verfügt", sagte Yu Chen, Gründer und CEO von PingPong. "Die Partnerschaft ergänzt unser wachsendes Portfolio um einen erstklassigen integrierten Service, und mit dieser gemeinsamen Expansion können wir nun die Mission von PingPong bekräftigen, das digitale Zahlungserlebnis für Verkäufer, Unternehmer und Geschäftsinhaber weltweit neu zu definieren."

Durch diese Partnerschaft kann PingPong die Visa- und Mastercard-Zertifizierungen von i2c für die Ausstellung von Karten und deren Abwicklung in den beiden Partner-Kartennetzwerken in der Sonderverwaltungsregion Hongkong sowie die Visa-Zertifizierung von i2c für die Ausstellung und Abwicklung in Europa nutzen. Die Kreditkarte von PingPong ermöglicht Transaktionen in 15 Währungen und bietet Direktüberweisungen in Echtzeit an Lieferanten, Mitarbeiter und Verkäufer. Dabei fallen im virtuellen Wallet von PingPong keine Wechselgebühren an.

Über PingPong

PingPong wurde 2015 gegründet und ist ein führendes Technologieunternehmen, das auf der globalen Vision aufbaut, den grenzüberschreitenden digitalen Handel zu fördern. Wir sind einer der größten Lösungsanbieter im Bereich Zahlungsverkehr und digitaler Handel und bedienen ~1 Million Unternehmen, Privatpersonen, Großunternehmen und Finanzinstitute weltweit. Unsere fortschrittliche Technologieplattform bietet die Möglichkeit, auf jedem Markt und in jeder Währung weltweit Geschäfte zu tätigen. Unsere umfassende Produktpalette aus einer Hand beinhaltet E-Commerce-Zahlungen, B2B-Zahlungen, Akquisitionsdienste, Kartenausgabe, Devisenmanagement, Lieferkettenfinanzierung, Mehrwertsteuerservices, Unternehmenslösungen, Business Intelligence Software und mehr.

Heute bearbeitet PingPong geschäftliche Zahlungsströme aus über 170 Ländern/Regionen und betreut Kunden aus 43 dieser Länder/Regionen vor Ort. Unsere erprobte und bewährte globale Infrastruktur hat ein Transaktionsvolumen von über 70 Milliarden USD abgewickelt und ist mit über 100 internationalen E-Commerce-Marktplätzen und Ökosystempartnern sowie mit über 100 internationalen Finanzinstituten verbunden, darunter die 8 wichtigsten der 10 größten Geschäftsbanken der Welt.

PingPong verfügt weltweit über mehr als 20 Niederlassungen und hält relevante Lizenzen und Genehmigungen für den Zahlungsverkehr, den Devisenhandel, die Finanzierung und den Internetbetrieb in den größten Volkswirtschaften der Welt, darunter die USA, Europa, der Großraum China, Japan und Indien.

Über i2c Inc.

Das Unternehmen i2c ist ein weltweit tätiger Anbieter von hochgradig konfigurierbaren Zahlungs- und Banking-Lösungen. Über die firmeneigene "Building Block"-Technologie von i2c können Kunden bequem, rasch und kostengünstig ein umfassendes Sortiment von Lösungen für Kredit-, Debit- und Prepaid-Karten, Kredite und anderes erstellen. Auf der Grundlage einer einzigen globalen SaaS-Plattform bietet i2c unvergleichliche Flexibilität, Agilität, Sicherheit und Verlässlichkeit. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley. Die Technologie der nächsten Generation von i2c unterstützt Millionen von Benutzern in mehr als 200 Ländern/Hoheitsgebieten in allen Zeitzonen. Weitere Informationen finden Sie auf www.i2cinc.com. Folgen Sie uns unter @i2cinc.

