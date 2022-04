Trillium hat ein enormes Landpaket zusammen gekauft und wird möglicherweise bald zum Übernahmeziel von Evolution Mining!

Liebe Leserinnen und Leser,

Mitte März aktualisierte Trillium Gold seine Bohrungen auf dem Grundstück Gold Centre, welches an Red Lake Betriebe angrenzt.

Dabei erhält Trillium Gold sechs von acht Bohrlochergebnissen des Bohrprogramms 2021 auf dem Grundstück Gold Centre, das fast 9.400 Meter umfasst und die Stratigraphie der Mine Red Lake anpeilt. Es wurde sichtbares Gold wurde in der Zone Gabbros identifiziert, die unmittelbar an die produzierende Mine von Evolution grenzt.

Quelle: Trillium Gold

Anhand der Struktur, der Aderung und der Alteration der Bohrkerne wurden vier aussichtsreiche geologische Trends ermittelt und ein tieferer, fünfter Goldtrend bei den Red Lake Operations identifiziert, der 2022 als Schwerpunkt erbohrt werden soll.

Quelle: Trillium Gold

Verbesserung der Liquidität an der TSX

Red Cloud, ein in Toronto ansässiger registrierter Investment Dealer, der sich auf die Bereitstellung umfassender Kapitalmarktdienstleistungen konzentriert, wird die Aktien von Trillium Gold an der TSXV handeln, um einen angemessenen Markt aufrechtzuerhalten und die Liquidität der Stammaktien von Trillium Gold zu verbessern.

Hochgradige Goldwerte auf Rivard

Zuletzt veröffentlichte Trillium Gold die Ergebnisse von Oberflächenkanalproben und Kartierungen auf dem Grundstück Rivard, dem südwestlichen Teil des zu 100 % unternehmenseigenen Newman-Todd-Komplexes, der 26 km von den Red-Lake-Betrieben von Evolution Mining in Ontario entfernt ist.

Quelle: Trillium Gold

Zu den aufeinanderfolgenden hochgradigen Proben in mehreren Kanälen gehören:

7 Meter mit 60,2 Gramm Gold pro Tonne,

6,6 Meter mit 12,5 Gramm Gold pro Tonne und

7 Meter mit 8,9 Gramm Gold pro Tonne

Sichtbares Gold wird in Quarzadern in Bohrlöchern sowie in Aufschlüssen und Gräben auf dem 90 Hektar großen Grundstück beobachtet. Die Alteration und die weit verbreitete Goldmineralisierung treten in strukturell und chemisch günstigem Gestein auf. Historisch gesehen enthält das Grundstück Rivard sowohl sichtbares Gold in schmalen hochgradigen Adern als auch in breiteren Zonen mit niedrig gradigeren Goldmineralisierungen, die von <1 g/t Au bis zu über 560 g/t Au reichen.

Die Schlitzproben haben gezeigt, dass sich die Goldwerte nicht auf kleine Bereiche innerhalb der Adern beschränken, sondern über beträchtliche Streichlängen entlang der Adern auftreten. Das Fehlen von Gold in einem kleinen Bohrkernschnittpunkt schmälert nicht die Goldausstattung des größeren Adersystems. Die nachstehende Tabelle zeigt die wichtigsten Ergebnisse der Schlitzproben.

Das Verständnis sowohl der Kontrolle als auch der Geometrie der hochgradigen Mineralisierung, die an der Oberfläche beobachtet und bei den Bohrungen auf Rivard durchschnitten wurde, ist für die Erweiterung des gesamten Systems von entscheidender Bedeutung.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

ANMELDUNG kostenlos zur 9. Deutsche Rohstoffnacht in Stuttgart und Eintritt INVEST 2022 - 20. Mai 2022 17.30 - 22.00 Uhr

https://www.deutsche-rohstoffnacht.com/

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ?: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ?: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG'sub_confirmation=1

Enthaltene Werte: XD0002747026,AU000000EVN4,CA89623Q1028